Son Dakika Haberleri: Sergio Ramos'un şirketine ağaç kesme cezası
Son Dakika Spor Haber

Sergio Ramos'un şirketine ağaç kesme cezası

26 dakika önce

İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'a ait olan bir şirkete, yasa dışı ağaç kesiminden dolayı belediye tarafından 250 bin avro para cezası verildi.

Sergio Ramos'un şirketine ağaç kesme cezası, System.String[]
İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'a ait olan bir şirkete, yasa dışı ağaç kesiminden dolayı belediye tarafından 250 bin avro para cezası verildi.
İspanya'nın başkenti Madrid'in Alcobendas Belediyesi, özel bir mülkiyetinde bulunan asırlık ağaçları izinsiz ve yasa dışı kesmekten dolayı, futbolcu Sergio Ramos'a bağlı olan bir şirkete 250 bin avro para cezası verilmesi kararı aldı.
Belediye Meclisinde yapılan olağanüstü toplantıda oy birliğiyle alınan karar gereği, para cezasının yanı sıra kesilen 90'a yakın asırlık, meşe, kavak ve çam ağaçlarının yerine üç katı daha fazla ağaç dikilmesi cezası da verildi.
Sergio Ramos'a ait şirketin, belediyenin verdiği cezaya itiraz hakkı bulunuyor.
Sergio Ramos, İspanya, Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı! Bursaspor, Fenerbahçe maçına hacizden geri aldığı otobüsle gitti Victor Valdes, Barcelona U19 takımının yeni teknik direktörü oldu Hasan Ali Kaldırım sordu! Volkan Ballı transferi açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 16:40:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sergio Ramos'un şirketine ağaç kesme cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]