Son Dakika Haberleri: Sergio Reguilón'ın İnanılmaz İlk Sezonu
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Sergio Reguilón'ın İnanılmaz İlk Sezonu

1 saat önce

LaLiga'nın ilk çıkışından bir ay önce Sergio Reguilón, Real Madrid ile CSKA Moskova seyahatindeki ilk rekabetçi maçını oynadı. Savunma niteliklerinin yanı sıra, saldırıya katılırken özellikle etkileyiciydi.

LaLiga'nın ilk çıkışından bir ay önce Sergio Reguilón, Real Madrid ile CSKA Moskova seyahatindeki ilk rekabetçi maçını oynadı. Savunma niteliklerinin yanı sıra, saldırıya katılırken özellikle etkileyiciydi.
Sergio Reguilón'ın İnanılmaz İlk Sezonu
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:06 
Spor
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