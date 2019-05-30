Sergio Reguilón'ın İnanılmaz İlk Sezonu
1 saat önce
LaLiga'nın ilk çıkışından bir ay önce Sergio Reguilón, Real Madrid ile CSKA Moskova seyahatindeki ilk rekabetçi maçını oynadı. Savunma niteliklerinin yanı sıra, saldırıya katılırken özellikle etkileyiciydi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:06
LaLiga'nın ilk çıkışından bir ay önce Sergio Reguilón, Real Madrid
ile CSKA Moskova
seyahatindeki ilk rekabetçi maçını oynadı. Savunma niteliklerinin yanı sıra, saldırıya katılırken özellikle etkileyiciydi.
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