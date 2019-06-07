Son Dakika Haberleri: Sergio Roberto Gizli Kutu Mücadelesini Üstlendi
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Sergio Roberto Gizli Kutu Mücadelesini Üstlendi

37 dakika önce

Barça orta saha oyuncusu Sergi Roberto, FC Barcelona'da bir takım nesneleri tahmin etmeye çalıştığını test etti. gizemli kutu. Bu görevi nasıl yaptığını görmek için bu videoyu izleyin.

Barça orta saha oyuncusu Sergi Roberto, FC Barcelona'da bir takım nesneleri tahmin etmeye çalıştığını test etti.

gizemli kutu. Bu görevi nasıl yaptığını görmek için bu videoyu izleyin.
Sergio Roberto Gizli Kutu Mücadelesini Üstlendi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:06 
Barcelona, Spor
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