Sergio Roberto Gizli Kutu Mücadelesini Üstlendi
37 dakika önce
Barça orta saha oyuncusu Sergi Roberto, FC Barcelona'da bir takım nesneleri tahmin etmeye çalıştığını test etti.
gizemli kutu. Bu görevi nasıl yaptığını görmek için bu videoyu izleyin.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:06
Barça orta saha oyuncusu Sergi Roberto, FC Barcelona
'da bir takım nesneleri tahmin etmeye çalıştığını test etti.
gizemli kutu. Bu görevi nasıl yaptığını görmek için bu videoyu izleyin.
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