Sergio Romero ölümden döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Sergio Romero ölümden döndü - Son Dakika Spor

Sergio Romero ölümden döndü

13 dakika önce

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Arjantinli kalecisi Sergio Romero ölümden döndü.

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Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Arjantinli kalecisi Sergio Romero ölümden döndü...


De Gea'nın yedeği olan ve bu sezon fazla forma şansı bulamayan 32 yaşındaki eldiven antrenman sahası yakınlarında arabasıyla kaza geçirdi.


İngiliz kulübü arabası adeta pert olan Romero'nun zarar görmeden kazayı atlattığını açıkladı.

Manchester United, Sergio Romero, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:34 
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