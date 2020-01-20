Sergio Romero ölümden döndü
13 dakika önce
Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Arjantinli kalecisi Sergio Romero ölümden döndü.
Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Arjantinli kalecisi Sergio Romero ölümden döndü...
De Gea'nın yedeği olan ve bu sezon fazla forma şansı bulamayan 32 yaşındaki eldiven antrenman sahası yakınlarında arabasıyla kaza geçirdi.
İngiliz kulübü arabası adeta pert olan Romero'nun zarar görmeden kazayı atlattığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:34
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