Sergiye, 6 Ülkeden 27 Kadın Sanatçı Katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "2'nci Uluslararası Kadın Sanatçılar Çalıştayı Sergisi" açıldı.6 ülkeden 27 kadın sanatçının çalışmaları, 20 Mart 2019 Çarşamba gününe kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

ŞAHİN: ŞEHRİ KADININ SORUMLULUĞUYLA PLANLIYORUZ

Serginin açışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sanatı ve sanatçısıyla yükselen bir Gaziantep'in, sanat merkezi olma noktasına geldiğini söyledi.

Şahin, şunları aktardı: "Şehrimizin tarihi dokusunu yansıtan Gaziantep Sanat Merkezi'nde, açılan ulusal ve uluslararası alanda açtığı sergilerle, bölgesinde, Türkiye'de sanatı ve sanatçısıyla yükselen bir şehir olma hedefimize hızla ilerliyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar günü bir kadın başkan olarak benim için de çok önemli. Kadın dostu bir şehir olarak, kadın ve erkeğin birlikte yaşadığı, kadınıyla erkeğiyle insana dokunan şehircilik anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla şehrimizi yeniden yapılandırıyoruz. Kadının gözüyle, kadının duygusal zekâsıyla, kadının sevgisiyle, kadının sorumluluğuyla, kadının saygısıyla şehrimizi planlıyoruz. Kadın gözüyle, anne gözüyle şehrimize baktığımızda sıcaklığı, sevgiyi ve kardeşliği tüm Dünya'ya örnek olsun diye çalışmalarımızı yapıyoruz."

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, 6 ülkeden 27 kadın sanatçının çalışmalarının sergileneceği serginin hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Şahin ve beraberindekiler, sergilenen çalışmaları tek tek inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

27 KADIN SANATÇI

2'nci Uluslararası Kadın Sanatçılar Çalıştayı Sergisi'ne katılan sanatçılar şöyle: "Aslı Özen, Asuman Barka Sevdinli, Ayla Aksoyoğlu, Ayla Çıtak, Aynur Mahmudova Kaplan, Aynur Ocak Gündoğan, Ayşe Arkün, Ayşe Sezer, Davut Juliya, Emel Mahmud, Emine Özdemir, Emine Kasap Karakoç, Güler Genç Erol, Hatice Aras, İlknur Şen, Lale Şen, Lüdmila Orlava, Maila Chyona, Melek Yıldız Ergül, Merima İrkoviç, Müjgan Özkaya Yılmaz, Nataliya Naumova, Natia Surgaledze, Siret Uyanık, Suna Tüfekçibaşı, Tülin Demir, Ümit Kara."