Sergiyle kız çocuklarının eğitimine katkı sağlayacaklar - Son Dakika

Sergiyle kız çocuklarının eğitimine katkı sağlayacaklar

18.03.2021 11:09
Sergiyle kız çocuklarının eğitimine katkı sağlayacaklar, System.String[]

Sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirilen, Gel Gözüm Gör İstanbul'u Sergisi dijital olarak erişime açıldı.

Sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirilen, Gel Gözüm Gör İstanbul'u Sergisi dijital olarak erişime açıldı. Sergiyle İstanbul'un görülmemiş yerlerini açığa çıkartmak, çevrelerine empati duymalarını sağlamak, öğrencilerin ilgisini ve çalışmalarını bir proje odağında birleştirmek ve kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amaçlanıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Radife Akyıldız Ongar'ın koordinatörlüğünde, Arş. Gör. Eda Çekemci ve Arş. Gör. Okan Kırbacı'nın asistanlığında, bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirilen, Gel Gözüm Gör İstanbul'u Sergisi, dijital olarak erişime açıldı.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin yanı sıra Dr. Öğr. Üyesi Radife Akyıldız Ongar ile Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal Çipe'nin de İstanbul temalı fotoğraflarına yer verilen sergide, şehrin etkileyici ve estetik bir panoraması sunuluyor.

Sergide yer alan fotoğrafların sergi bitiminde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile paylaşılacağı bilgisini veren proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Radife Akyıldız Ongar, sergide yer alan 70'ten fazla fotoğrafın satışa çıkarılmasıyla elde edilen gelirlerin kız çocuklarının eğitimlerinde ve etkinliklerinde kullanılması hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

Projenin gerçekleşmesinden mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden Ongar, "2020 Eylül ayında çalışmalarına başladığımız projenin altı aylık çalışma süreci sonunda tamamlanmış olması mutluluk verici. Bu projede, İstanbul'u gençlerin gözüyle görmeye çalıştık. Çok sayıda fotoğraf arasından seçim yapmak durumunda kaldık. Projeye katkı sağlayan 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerimizin hepsine teşekkür ediyor, hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Pandemi döneminin izin verdiği koşullarda çalışarak, özgün eserler yarattılar. Özveriyle çalışıp film çalışmaları gerçekleştiren öğrencilerimin de ayrı bir yeri vardır. Yaptıkları özenli ve değerli çalışmalar bizleri onurlandırdı. Bundan sonraki çalışmalarında da bu duyarlılığı sürdürmelerini dilerim. Hepsini sevgiyle kucaklıyorum."

Sergide yer alan bir diğer çalışma, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4'üncü Sınıf öğrencisi Atakan Berkay Güler'e ait İstanbul tanıtım videosu da çevrimiçi olarak izlenebiliyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.


Sergiyle kız çocuklarının eğitimine katkı sağlayacaklar

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Sinema, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sergiyle kız çocuklarının eğitimine katkı sağlayacaklar - Son Dakika


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