Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Serhad Dörtlü Final" müsabakaları Ağrı'da oynanacak.

Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinde futbolu bırakmış spor adamlarının yer alacağı organizasyonda, farklı kültürlerin bir araya gelmesi, bölge illerinin yerel ve ulusal medyada etkin bir şekilde tanıtılması ve spor hareketliliği amaçlanıyor. Organizasyona pandemi dolayısı ile ara verildiğini söyleyen Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, "İlki 2019 yılında Iğdır ilinde gerçekleştirilen ve Ardahan ilinin kupayı aldığı organizasyon, pandemi dolayısı ile iki yıldır oynatılmıyordu. Normalleşme takvimine uygun bir şekilde dört ili bir araya getirerek, ikinci organizasyonu Ağrı'da gerçekleştireceğiz. Bu organizasyona Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Serhat Kalkınma Ajansı'da destek veriyor. Organizasyonun üçüncüsü Kars, dördüncüsü ise Ardahan ilinde oynanacak" dedi.

2 Ekim tarihinde Ağrı ASKF Spor Tesislerinde oynanacak olan müsabakaları, Ağrı İl Hakemleri yönetecek. - AĞRI