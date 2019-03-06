Son Dakika Haberleri: Serhan Bali İle Klasik Müzik Atölyesi

Serhan Bali İle Klasik Müzik Atölyesi

1 saat önce

Açık Diyalog İstanbul'un klasik müzik ve opera severlere yönelik atölye çalışmaları "Serhan Bali ile Konser ve Opera Dinleme Sanatı" Seminer Dizisi ile devam ediyor.

Serhan Bali İle Klasik Müzik Atölyesi, System.String[]

Teşvikiye'de bulunan kültür sanat platformu Açık Diyalog İstanbul, 13 Mart – 29 Mayıs tarihlerinde 'Konser ve Opera Dinleme Sanatı" başlıklı bir dizi klasik müzik atölyesine seminerine ev sahipliği yapacak.

Klasik müzik yazarı ve Andante Klasik Müzik Dergisi'nin kurucusu Serhan Bali'nin öncülüğünde 13 Mart Çarşamba akşamı yapılacak atölyelerde seminerde Norveçli bestekar ve piyanisti Edvard Grieg'in hayatı, sanatı ve çalışmaları ve 27 Mart Çarşamba akşamı opera sanatının devrimcisi Richard Wagner'in hayatı, sanatı ve çalışmaları ele alınacak.Serhan Bali'nin seminerlerinde zaman zaman konuk müzisyenler (orkestra şefleri, piyanistler, opera sanatçıları), konuşmacılarda yer alarak seminerlere farklı bir renk katıyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:59 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Anket Açıklaması: Bir Dip Dalgası Olabilir Türk Hava Yolları, 8 Bin Personel Alacak

Motosiklet Sürücüsü Seyir Halindeyken Benzin Doldurdu Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:27:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serhan Bali İle Klasik Müzik Atölyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]