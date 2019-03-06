Serhan Bali İle Klasik Müzik Atölyesi

Teşvikiye'de bulunan kültür sanat platformu Açık Diyalog İstanbul, 13 Mart – 29 Mayıs tarihlerinde 'Konser ve Opera Dinleme Sanatı" başlıklı bir dizi klasik müzik atölyesine seminerine ev sahipliği yapacak.

Klasik müzik yazarı ve Andante Klasik Müzik Dergisi'nin kurucusu Serhan Bali'nin öncülüğünde 13 Mart Çarşamba akşamı yapılacak atölyelerde seminerde Norveçli bestekar ve piyanisti Edvard Grieg'in hayatı, sanatı ve çalışmaları ve 27 Mart Çarşamba akşamı opera sanatının devrimcisi Richard Wagner'in hayatı, sanatı ve çalışmaları ele alınacak.Serhan Bali'nin seminerlerinde zaman zaman konuk müzisyenler (orkestra şefleri, piyanistler, opera sanatçıları), konuşmacılarda yer alarak seminerlere farklı bir renk katıyorlar.