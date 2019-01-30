Serhan Kansu Çocuk Üniversiteliler'le Bir Araya Geldi

Sırtımdaki Okyanus adlı kitabı, yazarlık ve çocuklar için felsefe konu başlıklarıyla söyleşi düzenleyen yazar etkinlik sonunda küçük dahilerle fotoğraf çektirdi

Sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan ve özel yetenekli çocuklara yetenekli oldukları alan içinde ücretsiz eğitim desteği veren Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nin öğrencileri SEA LIFE İstanbul'da Serhan Kansu'nun yazar söyleşisi etkinliğindeydi. Akvaryuma terkedilen ve daha sonra akvaryum yetkilileri tarafından iyileştirilerek hayata tutunan bir kaplumbağanın gerçek hikayesinden esinlenerek yazdığı 'Sırtımdaki Okyanus' adlı kitabı hakkında çocuklarla konuşan yazar, çocuklarla yaratıcılık, düşünmek ve yazarlık hakkında sohbet etti. Söyleşinin ana mesajı 'Terkedilmek tüm canlılara acı verir' oldu. Söyleşi sonunda Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt'da alanı ziyaret etti ve çocuklarla bir araya geldi.

Hikayenin kahramanını ziyaret

SEA LIFE İstanbul'da 'Evsiz Kaplumbağalar' adında bir akvaryum bulunuyor. Bu akvaryumdaki kaplumbağaların hepsinin geçmişinde maalesef aynı hüzünlü hikaye yer alıyor. Her biri hevesle evcil hayvan dükkanından alındı, sonra da Sea Life'a terk edildi. SEA LIFE İstanbul'da terk edilen bu kaplumbağalar için özel bir akvaryum hazırlayıp onların bakımını üstlendi. Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri de 'Sırtımdaki Okyanus'un kahramanı Gambi ile akvaryumda bir araya geldi. Önce kaplumbağayı ziyaret eden çocuklar ardından akvaryum turu yaparak gece yatısı programıyla güne devam etti. Önce hayranı oldukları bir hikayenin hem yazarı hem de kahramanıyla tanışan küçük dahiler, ardından dev köpekbalıkları, mürenler ve rengarenk deniz canlıları manzarasında uykuya dalarak unutulmaz bir gün yaşadı.