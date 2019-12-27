Serhan Keskin, Çukur dizisini neden kabul etmedi?

-Bir iş gelmişti. Onu kabul ettim, o süreçte başka bir teklif daha oldu. Onu kabul edemedim. Benim kabul ettiğim iş başlamadan bitti ama diğer iş üçüncü sezonunda devam ediyor. O iş "Çukur" dizisiydi.



-Uzun süre dalgıçlık ve eğitmenlik yaptım. Ölüme yaklaştığım oldu. Hazırlanılmış bir derin dalışta artçı olarak gidiyordum. 55 metrede başlayan bir uçak, 80 metreye kadar gidiyor. Sırp bir arkadaş haber vermeden arkadan hava kaynağımı aldı uzun süre geri vermedi, şoktaydı. En son yumruk attım boşluğuna bir şok yaşasın diye. Film şeridi denilen şeyi gördüm. Annem geldi gözümün önüne, anneme en korktuğu şeyi dalışta öldüğümü söyleyecekler falan dedim. Sonra tabi ki çok daha uslandırdı o dalış. Çok daha dikkatliyim. O Sırp dalgıç da benden seviye olarak üstte, iri biriydi. Adı da Ratkov'du.