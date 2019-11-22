Son Dakika Haberleri: Serhat'a jandarmadan akülü tekerlekli sandalye
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Serhat'a jandarmadan akülü tekerlekli sandalye

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yaşayan engelli Serhat Yılmaz'ın (20), akülü tekerlekli sandalye hayali, jandarma tarafından gerçekleştirildi.

Serhat'a jandarmadan akülü tekerlekli sandalye, System.String[]

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yaşayan engelli Serhat Yılmaz'ın (20), akülü tekerlekli sandalye hayali, jandarma tarafından gerçekleştirildi.

Küçük yaşta geçirdiği ateşli rahatsızlık nedeniyle yardım almadan yürüyemeyen Serhat Yılmaz'ın akülü tekerlekli sandalye isteği Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karşılandı. Yılmaz'ın durumundan haberdar olan jandarma ekipleri, İstanbul'daki bir belediye ile irtibata geçerek, akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Jandarmanın talebi üzerine gönderilen akülü tekerlikle sandalye, Serhat Yılmaz'a hediye edildi.


Diyarbakır, Jandarma, Çüngüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:19 Kaynak: DHA
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