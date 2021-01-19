Serhat Ahmetoğlu, Fatih Karagümrük'e kiralandı - Son Dakika

Fenerbahçe, genç futbolcusu Serhat Ahmetoğlu'nu Fatih Karagümrük'e kiraladı.
Fenerbahçe, genç futbolcusu Serhat Ahmetoğlu'nu 1.5 seneliğine Fatih Karagümrük'e kiraladı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genç oyuncumuz Serhat Ahmetoğlu, 1,5 yıllığına Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır.
Oyuncumuz 2021-2022 sezonunun sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
-İHA-
Kaynak: İHA
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