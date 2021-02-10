Serhat Akın, Christoph Daum'un Fenerbaçhe'nin hocası olacağını iddia etti - Son Dakika

Serhat Akın, Christoph Daum'un Fenerbaçhe'nin hocası olacağını iddia etti

10.02.2021 11:50
Serhat Akın, Christoph Daum'un Fenerbaçhe'nin hocası olacağını iddia etti, System.String[]

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenmesi sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar Erol Bulut için istifa çağrısında bulundu. Fenerbahçe'nin efsane ismi Serhat Akın da maç sonrası yeni hocayı "Bu iş tamam" diyerek duyurdu.

Fenerbahçe'de dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Başakşehir maçının ardından sarı-lacivertli camiada Erol Bulut'un takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı. Sosyal medyada Erol Bulut'un istifası için kampanyalar başlatılırken, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'dan da Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olarak kupaya veda ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından Instagram'dan eşiyle Sultan Ahmet Camii önündeki bir fotoğrafını paylaşan Daum, gönderisinin altına "Türkiye benim ikinci vatanımdır" notunu düştü.

SERHAT AKIN ATEŞİ YAKTI

Daum'un kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan da çarpıcı açıklamalar geldi.

İnternet üzerinden canlı yayınlar yapan Serhat Akın, Fenerbahçe'nin kan değişimine ihtiyacı olduğunu belirtirken, Daum hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti.

"FOTOĞRAFI PAYLAŞTIYSA BU İŞ TAMAM"

Akın, canlı yayında "Daum bu fotoğrafı paylaştıysa bu iş tamam. Tuncay Şanlı ve ben yardımcı hoca olursak olur bu iş. Tek çare Daum" açıklamasında bulundu.

Serhat Akın, Christoph Daum'un Fenerbaçhe'nin hocası olacağını iddia etti

Christoph Daum, Serhat Akın, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serhat Akın, Christoph Daum'un Fenerbaçhe'nin hocası olacağını iddia etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ünü ülke sınırlarını aşan kangal köpeklerinin fiyatı altınla yarışıyor Göksel Gümüşdağ, İrfan Can'ın maliyetini ilk kez açıkladı: 10 milyon eurodan fazla ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın astronot için isim çağrısına Bahçeli'den öneri geldi: Cacabey Oyuncu Oya Okar'ın lüks otomobilini çalan kişiler yakalandı Seren Serengil'den Buse Varol'a tepki çekecek sözler: Alişan'la evlenip kendini garantiye aldı Yasak aşk tartışması nedeniyle babası kocasını öldürmüştü! Cansız bedeni 3 gün boyunca banyoda saklamış Kendisini bir anda metronun önüne attı! Dehşet anları saniye saniye kamerada Paşa torunları, 700 yıllık Güzelhisar Kalesi'nin varisi oldu
Marketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için İngilizlerin kullandığı sistem gündeme geldi Marketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için İngilizlerin kullandığı sistem gündeme geldi         
11:39
ABD Başkanı Biden'a skandal bir mektup yazan 54 senatör Türkiye'yi kötüleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı çağrısında bulundu ABD Başkanı Biden'a skandal bir mektup yazan 54 senatör Türkiye'yi kötüleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı çağrısında bulundu         
11:04
Yanlışlıkla açtığı filtreyi kapatamayan avukat, duruşmaya 'kedi' olarak katıldı Yanlışlıkla açtığı filtreyi kapatamayan avukat, duruşmaya 'kedi' olarak katıldı         
11:02
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 418 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 418 liradan işlem görüyor         
10:57
Son Dakika! Bakan Varank Erdoğan'ın gönlünden geçeni paylaştı: Kadın astronot gönderilmesini istiyor Son Dakika! Bakan Varank Erdoğan'ın gönlünden geçeni paylaştı: Kadın astronot gönderilmesini istiyor         
10:22
Nihat Kahveci'den çarpıcı iddia: Fenerbahçe şampiyon olsa da Erol Bulut'la yola devam etmez Nihat Kahveci'den çarpıcı iddia: Fenerbahçe şampiyon olsa da Erol Bulut'la yola devam etmez         
09:52
Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu         
09:38
Şehrin göbeğinde skandal! Hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etleri inşaat malzemesi taşır gibi taşıdılar Şehrin göbeğinde skandal! Hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etleri inşaat malzemesi taşır gibi taşıdılar         
09:15
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin         
08:02
Hande Erçel'e Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomenin aldığı ceza belli oldu         
07:53
Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı         
06:02
Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı         
23:45
Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi         
22:18
Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü         
20:37
Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı         
15:49
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2021 11:59:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Serhat Akın, Christoph Daum'un Fenerbaçhe'nin hocası olacağını iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei