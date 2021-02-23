Serhat Akın, Fenebahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu - Son Dakika

Serhat Akın, Fenebahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu

23.02.2021 08:17

Fenerbahçe'de bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Serhat Akın, Erol Bulut'un yerine Daum'un getirilmesi gerektiğini belirterek "Yarın çok geç, bugün Daum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Sarı-Lacivertlilerin sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maç sonrası teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi. Akın, göreve Christoph Daum'un getirilmesi gerektiğini söyledi.

"YARIN ÇOK GEÇ, BUGÜN DAUM"

Erol Bulut'un yerine Daum'un gelmesi gerektiğini kaydeden Akın, "Galatasaray maçından sonra belki yarın geç olabilir dedim! Biz inanıyoruz hocamıza dendi, ben yine diyorum yarın çok geç, bugün Daum." dedi.

"İÇERİDE ÇOK CİDDİ SORUNLAR VAR"

Erol Bulut'un değişikliklerini eleştiren eski futbolcu, "Bence gördüğüm en anlamsız oyuncu değişiklikleri ya da ben anlamıyorum futboldan. Omuz silken adam bir de her çıkan oyuncu trip atıyor, bir şeyler söylüyor. Bence içeride çok ciddi sorunlar var" diye konuştu.

"TARAFTAR OLMAK ZOR"

Serhat Akın ayrıca, "Futbolu bıraktıktan sonra taraftar olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu bugün çok daha iyi anlıyorum." mesajını yolladı.

Serhat Akın, Fenebahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu

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Son Dakika Spor Serhat Akın, Fenebahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu - Son Dakika Spor


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