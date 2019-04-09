Son Dakika Haberleri: Serhat Ardahan Gazeteciler Derneğinden, Başkan Faruk Demir'e Ziyaret

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneğinden, Başkan Faruk Demir'e Ziyaret

1 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı seçilen Faruk Demir'e 'Hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneğinden, Başkan Faruk Demir'e Ziyaret, System.String[]
Ardahan Belediye Başkanı seçilen Faruk Demir'e 'Hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı başkanlığında yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart mahalli idareler seçiminin ardından Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Faruk Demir'i makamında tebrik ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarıları diledi.

Belediye Başkanı Faruk Demir yapılan ziyaretten memnun olduğunu belirterek; Ardahan'da yaşayan her kesim ile birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya devam edeceklerini söyledi. Demir, "Hizmetimizin ayrımı asla olmayacak. Bu kentte yaşayan herkese hizmeti eşit bir şekilde tüm birimlerimiz verecek. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Halka hizmet için geldik ve en güzel, en kaliteli hizmetimiz nasıl olacak süreç içinde görülecek." diye konuştu.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı da Başkan Faruk Demir'i tebrik ederek başarılar diledi. Başlı," Eminim ki halka vaat ettiğiniz projeleri, belkide daha fazlasını hayata geçireceksiniz. Bundan sonra şehrimize büyük katkılarınızın olacağına inanıyoruz. Bizim Dernek olarak sizden beklentimiz şehrimize güzellikler katmanız'dır." Şeklinde konuştu. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:53 Kaynak: İHA

Faruk Demir, Ardahan, Güncel
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