Serhat Çelik, "Yüzyılın ihaneti 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" - Son Dakika

Serhat Çelik, "Yüzyılın ihaneti 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız"

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 15 Temmuz ruhunu ve yaşanan olayları unutmayacaklarını ve gelecek nesillere de unutturmayacaklarını söyledi.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 15 Temmuz ruhunu ve yaşanan olayları unutmayacaklarını ve gelecek nesillere de unutturmayacaklarını söyledi.

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Çelik, "15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye, bir grup hainin başlattığı işgal girişimine sahne olmuş, asker kıyafetine bürünmüş eli kanlı teröristler, millet iradesiyle seçilmiş olan hükümeti düşürerek devlet yönetimini zorbalıkla ele geçirmeye çalışmıştır. Milletimiz büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı dünyada eşi benzeri görülmemiş bir başarı ortaya koymuş, hainlere karşı tek yürek olarak kısa sürede bu girişimi engellemiştir" diye konuştu.


"45 yıllık onurlu tarihinde darbelere karşı onurlu bir duruş sergileyen Konfederasyonumuz HAK-İŞ, 15 Temmuz darbe girişimine karşı da tüm sendikaları ve teşkilatı ile birlikte, milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını net bir şekilde ortaya koymuş, sağlam bir demokratik duruş ve mücadele sergilemiştir" diyen Çelik, "HAK-İŞ Konfederasyonu bugüne kadar bütün anti demokratik girişim ve oluşumlara karşı yaptığı gibi 15 Temmuz'da da en hızlı, en etkin ve doğrudan tepkisini teşkilatı ile birlikte güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. HAK-İŞ teşkilatı, darbe girişiminin ilk dakikasından itibaren milli iradeye, demokrasiye ve geleceğine sahip çıkmıştır. Bu uğurda HAK-İŞ üyesi Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen şehit olmuş, yüze yakın üyemiz de gazi olmuştur. Başta bu şehitlerimiz olmak üzere darbeye karşı mücadele ederken vatan ve bayrak uğruna şehadet şerbetini içen 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz. Onlar bizim onurumuzdur. Yüzyılın ihanet hareketi olan FETÖ mensubu hainler tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimine tüm üyeleri ile ilk andan itibaren şiddetli bir şekilde tepki gösteren Konfederasyonumuz HAK-İŞ, bu girişimi unutmadı, unutmayacak ve unutturmayacaktır. HAK-İŞ olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vatanımızı, bayrağımızı ülkemizi ve demokrasimizi korumaya, milletimizin geleceğine kasteden her türlü saldırıya karşı birlikte mücadele etmeye hazırız." ifadesinde bulundu.


Çelik sözlerine şu şekilde devam etti. "HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak 15 Temmuz bilincini diri tutmak için, darbeci zihniyeti telin ederek milletimizin yazdığı destanı gelecek nesillere aktarma konusunda her platformda en önde yer aldık. Her etkinlikte 15 Temmuz şehitlerimizi anmayı prensip edindik. Bu konudaki kararlığımız da daima devam edecektir" dedi.


Çelik son olarak; "15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnen, vatan, millet, devlet, demokrasi ve cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda eden şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar diliyoruz. Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Serhat Çelik, 'Yüzyılın ihaneti 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız' - Son Dakika
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