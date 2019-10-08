Son Dakika Haberleri: Serhat Değirmenci, Hollandalı rakibini nakavt etti
Son Dakika Spor Serhat Değirmenci, Hollandalı rakibini nakavt etti

Serhat Değirmenci, Hollandalı rakibini nakavt etti

1 saat önce

Mersin'de düzenlenen Alkayıs Fıght Arena profesyonel Kickboks gecesinde,Türkiye ve Avrupa şampiyonu milli boksör Serhat Değirmenci, Hollandalı rakibi Joeys Simits'i nakavt ile yendi.

Serhat Değirmenci, Hollandalı rakibini nakavt etti, System.String[]

Mersin'de düzenlenen Alkayıs Fıght Arena profesyonel Kickboks gecesinde, Türkiye ve Avrupa şampiyonu milli boksör Serhat Değirmenci, Hollandalı rakibi Joeys Simits'i nakavt ile yendi.


Milli boksör Serhat Değirmenci, Mersin'de düzenlenen kickboks gecesinde Hollandalı rakibi ile ringe çıktı. Rakibine karşı maç boyunca ezici bir üstünlük sağlayan milli boksör, sakatlanmasına rağmen maçı bırakmayıp Hollandalı rakibi Joeys Simits'i nakavt etti. Maçtan sonra bir açıklama yapan milli boksör Serhat Değirmenci tüm hazırlığının Antalya'da 2020 yılında düzenlenecek olan Kickboks turnuvası olduğunu belirterek, "Hedefime ulaşmak için gece gündüz çalışıyorum. 2020 yılında Antalya'da yapılacak olan turnuvada dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bunun için çalışmaya devam edeceğim" dedi. - MERSİN

Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayserispor'da Tayfur Havutçu sesleri
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi Rüştü Reçber TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu Milli Savunma Bakanlığı'ndan "komando" paylaşımı: Engel tanımaz aşarız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 21:42:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serhat Değirmenci, Hollandalı rakibini nakavt etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]