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Serhat Ergin: "Eğlence sektörü için iyileştirici ve destekleyici adımlar bekliyoruz" - Son Dakika

Serhat Ergin: "Eğlence sektörü için iyileştirici ve destekleyici adımlar bekliyoruz"

08.06.2021 11:09
Serhat Ergin:

Priv Eroğlu olarak da tanınan fotoğraf sanatçısı ve girişimci Serhat Ergin yeni normalleşme dönemi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "En çok zarar gören sektör eğlence sektörü oldu.

Priv Eroğlu olarak da tanınan fotoğraf sanatçısı ve girişimci Serhat Ergin yeni normalleşme dönemi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "En çok zarar gören sektör eğlence sektörü oldu. Bu anlamda iyileştirici ve destekleyici adımlar bekliyoruz" dedi.

Priv Eroğlu olarak da tanınan fotoğraf sanatçısı ve girişimci Serhat Ergin, 1 Haziran 2021 tarihinde açıklanan yeni normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu sürecin geçen yıldan farklı olacağını söyleyen Ergin, "Düğünler bile eski neşesinde değil. Ama fotoğrafçılık her zaman özel günlerin en aranan mesleği olmaya devam ediyor. Ancak sanatsal ağırlıklı fotoğrafların sergilenmesi konusunda yeterince çalışma yok. Bu yüzden fotoğraf sanatçıları da sosyal medya mecralarını değerlendirmeye başladı" dedi.

Serhat Ergin, "Yeni normalleşme sürecinde eğlence mekanlarının tam anlamıyla açılmaması pek çok sanatçıyı zor durumda bıraktı. Umarım en kısa zamanda bu süreç onların da tam olarak açılmasına yönelik adımların atılmasıyla devam eder. Konserlere dahi izin verilmeyen bu normalleşmenin bizim gibi sanatçıların eserlerini sergilemesi için gerekli olan sergi çalışmalarına da kısıtlamalar getiriyor. Haliyle eserlerini sergileyecek yer bulamayan sanatçılar zor bir süreçten geçiyor. Bir yılı aşkın bir süredir devam eden kısıtlamalardan en çok zarar gören sektörlerin başında gelen eğlence sektöründe olanlar için iyileştirici ve destekleyici adımların atılmasını da bekliyoruz" diyerek sanatçıların içinde bulunduğu zor duruma ve beklenen desteklere de değindi.

Ünlü fotoğraf sanatçısı ve yapımcı Serhat Ergin, "Normalleşme sürecini bu yıl çok bekledik. Özel izinlerle çalışmalarımızı sürdürmek zorunda kaldığımız zamanlarda zor süreçlerden geçtik. Ancak şimdi özellikle 1 Haziran itibarı ile girdiğimiz yeni normalleşme sürecinde çok daha güzel ve başarılı projeleri hayata geçireceğiz. Hem sanatsal değeri yüksek hem de eğlendiren projelerle kalitemizi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Serhat Ergin: Eğlence sektörü için iyileştirici ve destekleyici adımlar bekliyoruz

Normalleşme, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Serhat Ergin: 'Eğlence sektörü için iyileştirici ve destekleyici adımlar bekliyoruz' - Son Dakika


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