Son Dakika Haberleri: Serhat Güller: "Gücümüzün Yettiği Kadar Oynadık. 1 Puan Almalıydık"

Serhat Güller: "Gücümüzün Yettiği Kadar Oynadık. 1 Puan Almalıydık"

6 saat önce

Ümraniyespor karşısında güçlerinin yettiği kadar mücadele ettiklerini söyleyen Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller, "1 penaltı kaçırdık.

Serhat Güller:
Ümraniyespor karşısında güçlerinin yettiği kadar mücadele ettiklerini söyleyen Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller, "1 penaltı kaçırdık. Buradan en azından bu oyunla 1 puan alabilirdik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde Ümraniyespor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Afjet Afyonspor'da Teknik Direktör Serhat Güller, basın toplantısında konuştu. Rakibi iyi analiz ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Güller, "Rakibe karşı maça iyi başladık. Yediğimiz ilk gole kadar da etkili oynadık ancak sonrasında kalemizde 2 gol gördük. İkinci yarıda oyuna ağırlığımızı koyduk. Kaçan 1 penaltımız var. Bugün gücümüz yettiğince elimizden geldiği kadar oynadık. İyi mücadele ettik ve bu mücadelenin hakkı en azından 1 puan olmalıydı. Takımda birçok bölgede eksiklerimiz var. Ümraniye çok zor bir deplasman. Buradan beraberlikle ayrılmak isterdik ama olmadı. İkinci yarıya daha iyi hazırlanıp o şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:03 Kaynak: İHA

Spor
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