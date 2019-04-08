Son Dakika Haberleri: Serhat Gülpınar: "Puan Farkının Açılmaması İçin Aldığımız 3 Puan Önemliydi"

Serhat Gülpınar: "Puan Farkının Açılmaması İçin Aldığımız 3 Puan Önemliydi"

1 saat önce

Birevim Elazığspor Sportif Direktörü Mustafa Aksu, "Ankara bize uğurlu geldi.

Serhat Gülpınar:
Birevim Elazığspor Sportif Direktörü Mustafa Aksu, "Ankara bize uğurlu geldi. Malatya planı gerçekleşmezse bizim talebimiz Ankara olacak" dedi.

Spor Toto 1. Lig 28. hafta müsabakasında Birevim Elazığspor, Ankara Osmanlı stadında Altınordu'yu ağırladı. Müsabaka 2-1 Birevim Elazığspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Birevim Elazığspor sahasının yıkılmasıyla birlikte bir süredir maçlarını Urfa'da oynuyordu. Bu hafta Ankara Osmanlı Stadı'nda ev sahibi konumunda bulunan Birevim Elazığspor'da Sportif Direktör Mustafa Aksu, maç sonunda katıldığı basın toplantısında, "Müsabaka bizim için önemliydi. Özellikle üst sıralardaki rakiplerimizle puan farkının açılmaması için aldığımız 3 puan önemliydi. Sonradan oluşturulan bir takım olmamıza rağmen burada aldığımız skor bizi rahatlattı. Ankara bize uğurlu geldi. Bundan sonraki maçlar için bir Malatya planı vardı, bu planlar gerçekleşmezse bizim talebimiz Ankara olacak" açıklamasında bulundu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:57 Kaynak: İHA

Malatya, Mustafa Aksu, Elazığspor, Ankara, Spor
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