Serhat illerinde kişi başına düşen gelir hızla artıyor

TÜİK verilerine göre 2014-2018 döneminde kişi başına düşen gelir Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinde artış göstererek 26 bölge arasında en yüksek performansı gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), il ve bölge bazında kişi başına düşen gelir verilerini yayınladı. TÜİK'in verilerine göre 2014-2018 döneminde kişi başına düşen gelir Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin oluşturduğu TRA2 bölgesinde yüzde 84 oranında artarak 26 bölge arasında en yüksek performansı gösterdi ve son sıradan iki basamak yükselerek 24. sırada yer aldı. Verilere göre, Türkiye genelinde kişi başına gelir 2014-2018 döneminde yüzde 73 oranında artış gösterirken, TRA2 bölgesinde yüzde 84'e çıktı.



Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinden oluşan TRA2 Bölgesi, 2013 yılı kişi başına düşen gelir verilerine göre 9.901 TL ile 26 adet Düzey 2 Bölgesi arasında son sırada yer alıyordu. Bölge illerinde kişi başına düşen gelir 2014-2018 döneminde yüzde 84 oranında artarak 20.074 TL'ye yükseldi. TRA2 Bölgesi illeri, bu artış ile 2014-2018 döneminde kişi başına düşen gelirini en çok artıran bölge oldu.



Bölge illerinden Ardahan 2013 yılında 12.777 TL ile 66. sırada, Iğdır 12.722 TL ile 67. sırada, Kars 10.909 TL ile 77. sırada ve Ağrı 7.829 TL ile son sırada yer alıyordu. TÜİK'in 20 Aralık'ta yayınladığı verilere göre 2014-2018 döneminde Ardahan'da kişi başına düşen gelir yüzde 92 oranında artarak 26.659 TL oldu ve Ardahan 59. sıraya yükseldi. Aynı dönemde Ağrı'da kişi başına düşen gelir yüzde 78 oranında artarak 15.121 TL oldu. Iğdır, kişi başına düşen gelirini yüzde 92 oranında artırarak 26.316 TL'ye ulaştı ve 60. sıraya yükseldi. Kars ise aynı dönemde kişi başına düşen gelirini yüzde 84 oranında artırarak 22.831 TL'ye ulaştı ve bu rakamla 69. sıraya yükseldi.



Bölge illerinde yaşanan bu ekonomik gelişmede, tekstil alanında yapılan yatırımların istihdamı artırması, peynir, bal, kaz, tereyağı gibi yöresel ürünlerdeki markalaşma ve turizm sektöründe görülen gelişmeler etkili oldu. Serhat Kalkınma Ajansı'nın kurulduğu 2010 yılından bugüne kadar Serhat illerine yaptığı yatırım, tanıtım çalışmaları ve turizme yönelik destekleri yatırımların artmasına ve turizmin gelişmesine ivme kazandırdı. SERKA desteğiyle bölge illerinin yakaladığı bu ivmenin artarak sürmesi için daha fazla yatırım yapılmasına ve bölge kurumları ile işbirliği içerisinde çalışmalara devam ediliyor. - KARS