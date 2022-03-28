Son dakika haberi... SERHAT'IN, YARALI HALDE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ARACA DA ATEŞ AÇMIŞLAR - Son Dakika
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Son dakika haberi... SERHAT'IN, YARALI HALDE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ARACA DA ATEŞ AÇMIŞLAR

28.03.2022 12:29

Son dakika haberi: TOKAT'ın Turhal ilçesinde husumetlisi Musa Şahin'in (40) av tüfeği ile vurarak öldürdüğü Serhat Unutmaz'ı (22), yaralı olarak hastaneye götüren araca da ateş açıldığı ortaya çıktı.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde husumetlisi Musa Şahin'in (40) av tüfeği ile vurarak öldürdüğü Serhat Unutmaz'ı (22), yaralı olarak hastaneye götüren araca da ateş açıldığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Unutmaz'ı taşıyan aracın önünün kesilmeye çalışıldığı, otomobilden inen Necati Şahin'in tabancayla ateş açtığı, 5 kişinin de ellerinde sopalarla aracın peşinden koştuğu yer aldı.

Olay, 23 Mart'ta Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyünde meydana geldi. Betül Unutmaz, 3 yıl önce Mustafa Şahin ile kaçarak evlenince iki aile arasında husumet oluştu. Betül Unutmaz'ın amcasının oğlu Zekeriya Unutmaz, olay günü ilçe merkezinde tartıştığı diğer aileden Musa Şahin, Hacı Osman Şahin, Mert Şahin ve Muhammet Şahin tarafından dövüldü. Yaralanan Zekeriya Unutmaz, durumu telefonla akrabalarına anlattı. Akrabaları, köye dönen Zekeriya Unutmaz'ın evine gitti.

2 KATLI EVE DE ATEŞ AÇTILAR

Bir süre sonra karşı taraftan Musa Şahin, ağabeyi Hüseyin Şahin ile amca çocukları Hacı Osman Şahin, Güler Şahin ve Semih Şahin, Unutmaz ailesinin köyde yaşadığı evin önüne geldi. Kardeşi Zekeriya'nın yanından dönen Serhat Unutmaz'a araçtan indiği sırada Musa ve Hüseyin Şahin kardeşler tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Hacı Osman Şahin, Güler Şahin, Semih Şahin ise tabancalarla Unutmaz ailesinin yaşadığı 2 katlı eve ateş etti. Ağır yaralanan Serhat Unutmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa ve Hüseyin Şahin kardeşler tutuklandı. Yapılan araştırmada, Unutmaz'ın Musa Şahin'in silahından çıkan saçmalarla yaşamını yitirdiği tespit edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, olayın ardından yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Hakan Şahin'in kullandığı araçla, yaralı Serhat Unutmaz'ı taşıyan beyaz renkli otomobilin önünü kesmeye çalıştığı görüldü. Görüntülerde ayrıca araca otomobilden inen Necati Şahin'in tabancayla otomobile ateş açtığı ve diğer 5 kişinin de sopalarla peşinden koştuğu yer aldı.

Olayın ardından kaçan Necati Şahin'in arandığı bildirildi.

Son dakika haberi... SERHAT'IN, YARALI HALDE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ARACA DA ATEŞ AÇMIŞLAR
Son dakika haberi... SERHAT'IN, YARALI HALDE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ARACA DA ATEŞ AÇMIŞLAR
Son dakika haberi... SERHAT'IN, YARALI HALDE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ARACA DA ATEŞ AÇMIŞLAR
Son dakika haberi... SERHAT'IN, YARALI HALDE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ARACA DA ATEŞ AÇMIŞLAR
Son dakika haberi... SERHAT'IN, YARALI HALDE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ARACA DA ATEŞ AÇMIŞLAR
Son dakika haberi... SERHAT'IN, YARALI HALDE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ARACA DA ATEŞ AÇMIŞLAR
Son dakika haberi... SERHAT'IN, YARALI HALDE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ARACA DA ATEŞ AÇMIŞLAR
Son dakika haberi... SERHAT'IN, YARALI HALDE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ARACA DA ATEŞ AÇMIŞLAR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... SERHAT'IN, YARALI HALDE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ARACA DA ATEŞ AÇMIŞLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... SERHAT'IN, YARALI HALDE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ARACA DA ATEŞ AÇMIŞLAR - Son Dakika
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