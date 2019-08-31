Son Dakika Haberleri: Serhat Kahraman, Kocasinan Ülküspor ile anlaştı
Son Dakika Spor Haber

Serhat Kahraman, Kocasinan Ülküspor ile anlaştı

2 saat önce

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor, geçtiğimiz sezon Kayseri Sağlıkspor forması giyen orta saha oyuncusu Serhat Kahraman'ı transfer etti.

Serhat Kahraman, Kocasinan Ülküspor ile anlaştı, System.String[]

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor, geçtiğimiz sezon Kayseri Sağlıkspor forması giyen orta saha oyuncusu Serhat Kahraman'ı transfer etti.


2019-2020 sezonunda Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de iddialı bir kadro ile sezona başlayacak olan Kocasinan Ülküspor, transferde hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz sezon Sağlıkspor forması altında şampiyon yaşayan Serhat Kahraman yeni sezonda Kocasinan Ülküspor forması giyecek.


1993 doğumlu orta saha oyuncusu Serhat Kahraman, daha önce Kayseri Erciyesspor, Kayseri Şekerspor, Esen Makina Belsinspor, Hacılar Erciyesspor, Ceyhanspor, Uşak Vefaspor ve Giresun 1957 Espiyespor takımları formalarını giydi. - KAYSERİ

Serhat Kahraman, Mehmet Özet, Kocasinan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Van kayyumunun Genel Sekreteri Yalçın: 653 kişiyi işten çıkarırken çok büyük keyif aldım
Emre Mor gördüğü kırmızı kart için özür diledi Göztepe, Başakşehirli oyuncu Mossoro ile anlaştı Beşiktaş, Muhammed Elneny transferini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 16:02:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serhat Kahraman, Kocasinan Ülküspor ile anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]