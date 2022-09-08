Teorik ve pratik şeklinde 4 gün sürecek eğitimler, Akdeniz Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisi Öğretim Görevlisi Ömer Aydoğan ve firma yetkilisi Yeşim Ersoy tarafından veriliyor.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'ta gazetecilere yönelik dron eğitimi - Son Dakika

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