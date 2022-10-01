Gazeteciler Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı - Son Dakika
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Gazeteciler Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı

01.10.2022 12:48
Gazeteciler Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) desteğiyle Ağrı'ya gelen gazeteciler, Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) desteğiyle Ağrı'ya gelen gazeteciler, Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Çeşitli illerden gelen, Ankara'daki Medyatrek Dağcılık ve Doğa Sporları Grubu üyelerinin de aralarında bulunduğu gazeteciler, Doğubayazıt ilçesinde ilk olarak Sağdıç köyünü ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Başkentten gelen gazeteciler, Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın gönderdiği mont, bot ve kırtasiye malzemelerini köydeki 127 öğrenciye dağıttı. SERKA çalışanları da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Daha sona Çevirme mezrasına geçen gazeteciler, buradan rehberler eşliğinde Ağrı Dağı'na tırmanışa geçerek 3 bin 200 metredeki kamp alanına ulaştı.

Geceyi burada geçirip sabah yeniden tırmanışa başlayan gazeteciler, 4 bin 200 metredeki kamp alanına ulaşıp bir süre dinlendi. Daha sonra tırmanışlarını sürdüren gazeteciler, etkinliğe başladıkları ikinci günün gecesinde dağın zirvesine çıktı.

Zirvede bir süre vakit geçiren gazeteciler, ardından inişe geçip ilçeye döndü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazeteciler Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı - Son Dakika

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