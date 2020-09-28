Serhat Servet Dövenci: "Daha iyi olacağız"

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, Rize deplasmandan 3 puanla dönmenin sevincini yaşıyor. Kulüp Başkanı Serhat Servet Dövenci, tekinki heyeti ve futbolcuları galibiyetten dolayı kutladı.

2. Lig Kırmızı Grup ikinci hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, deplasmanında Rize temsilcisi Pazarspor'u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Ligin ilk maçında sahasında Van Spor Futbol Kulübü ile beraber kalarak 1 puan aldıklarını hatırlatan Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Dövenci, ilk müsabakada istedikleri 3 puanı alamamalarının üzüntüsünü hafta sonu oynanan Pazarspor maçıyla telafi ettiklerini söyledi.

Çok iyi bir takım olacaklarını belirten Dövenci, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Dövenci, "Tüm dünyada zor bir dönemde futbol müsabakası yapılıyor. İnşallah bu pandemi dönemi kısa sürede biter, özlenen tabloya biran önce kavuşmayı temenni ediyorum. Tarsus İdman Yurdu olarak iyi bir takım oluşturduk. Daha iyi olacağımıza inanıyorum. Her zaman dediğim gibi Tarsus İdman Yurdu yeri bu lig değildir. Hedefimiz Mersin'in güzide takımı olan Tarsusumuzu bir üst lige taşımaktır" dedi. - MERSİN