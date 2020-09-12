Serhat Servet Dövenci: "İyi bir kamp dönemi geçirdik"

TFF 2. Lig Kırmızı Grubu ekiplerinden Tarsus idman Yurdu'nun Kızılcahamam kampı sona erdi. Kulüp Başkanı Serhat Servet Dövenci, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Verimli bir kamp geçirdiklerini belirten Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Serhat Servet Dövenci, kampta bazı yetenekli genç oyuncuları denediklerini, iyi bir bir takım olduklarını kaydetti. Teknik Direktör Ergün Penbe'nin isteği doğrultusunda takımın eksik mevkilerine 7 oyuncuyla anlaşarak kadroya dahil ettiklerini ifade eden Dövenci, iç transferde 14 oyuncuyla anlaştıklarını söyledi.

2020-2021 sezonun hazırlıklarını tüm hızıyla devam ettiklerini, Kızılcahamam kampının sona erdiğini belirten Başkan Dövenci, "Takımımız Kızılcahamam'da teknik direktörümüz Ergün Penbe öncülüğünde 16 günlük iyi bir kamp dönemi geçirdi. Mevcut kadromuzu ise 24'e çıkarttık. Dış transfer çalışmalarımız sürmektedir. Önümüzdeki Pazar günü başlayacak lige güzel başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Yapılan iç ve dış transferde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Tarsus Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan'a yönetim kurulu adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Dövenci, kamp döneminde 2 hazırlık maçı yaptıklarını, İskenderunspor'u 3-1 ve Adıyaman Kahta Belediyespor'u da 4-1 skorla yendiklerini, kendileri için iyi çalışma olduğunu söyledi.

Van Büyükşehir Belediyespor ile 20 Eylül Pazar günü ilk maçlarını oynayacaklarını kaydeden Dövenci, lige 3 puanla başlayacaklarını belirtti. - MERSİN