Son Dakika Haberleri: Serhatta Şefkat Eli Projesi"Yle Yaşlı ve Hasta Vatandaşlara Hizmet Veriliyor

Serhatta Şefkat Eli Projesi"Yle Yaşlı ve Hasta Vatandaşlara Hizmet Veriliyor

2 saat önce

Ardahan Valiliğince, yaşlıların tespit edilmesi, takibi ve düşkün durumda olanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Serhatta Şefkat Eli Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Serhatta Şefkat Eli Projesi
Ardahan Valiliğince, yaşlıların tespit edilmesi, takibi ve düşkün durumda olanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Serhatta Şefkat Eli Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen yaşlı ve hasta vatandaşlar, evlerinde ziyaret edilerek, her türlü kişisel bakım ve temizlikleri, İŞKUR bünyesinde açılan kurslarda ki kursiyerler tarafından yapıldı.

SYD Vakfı yetkilileriyle birlikte, ilk etapta il merkezinde tespit edilen 36 yaşlı ve hasta vatandaşa ulaşan kursiyerler, her hafta Salı günü yeni yaşlı ve hastalara ulaşmaya devam edecek. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:19 Kaynak: İHA

İŞKUR, Ardahan, Güncel
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