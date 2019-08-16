Seri A takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nin genç stoperi Yıldırım Mert Çetin ile 5 yıllık anlaşma...
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Seri A takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nin genç stoperi Yıldırım Mert Çetin ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:53 Kaynak: İHA
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