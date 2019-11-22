Son Dakika Haberleri: Seri, ailesiyle alışverişte
Son Dakika Magazin Seri, ailesiyle alışverişte - Son Dakika Magazin

Seri, ailesiyle alışverişte

6 saat önce

Eşi ve çocuklarıyla alışverişe çıkan futbolcu, başta çocuk mağazaları olmak üzere uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Seri, ailesiyle alışverişte, System.String[]

Eşi ve çocuklarıyla alışverişe çıkan futbolcu, başta çocuk mağazaları olmak üzere uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Renkli giyim tarzıyla dikkat çeken Seri, kendisini görüp yanına gelen taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Enver Cenk Şahin'den teşekkür: Gururla Türk'üm dedim!
UNICEF: YPG cezaevlerinde en az 250 çocuğu tutuyor 13 yaşındaki çocuğa zorla uyuşturucu içiren adam tutuklandı 2 çocuk annesi kadın, işten çıkartılma sebebini öğrenince şoka uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:07:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seri, ailesiyle alışverişte
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]