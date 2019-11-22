Seri, ailesiyle alışverişte
6 saat önce
Eşi ve çocuklarıyla alışverişe çıkan futbolcu, başta çocuk mağazaları olmak üzere uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.
Eşi ve çocuklarıyla alışverişe çıkan futbolcu, başta çocuk mağazaları olmak üzere uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Renkli giyim tarzıyla dikkat çeken Seri, kendisini görüp yanına gelen taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:57
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