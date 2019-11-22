Seri, ailesiyle alışverişte

Eşi ve çocuklarıyla alışverişe çıkan futbolcu, başta çocuk mağazaları olmak üzere uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Renkli giyim tarzıyla dikkat çeken Seri, kendisini görüp yanına gelen taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.