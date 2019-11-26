Son Dakika Haberleri: Seri cinayet zanlısının evinde askeri malzeme bulundu
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Seri cinayet zanlısının evinde askeri malzeme bulundu

6 saat önce

Ordu'da 2018 yılı Ağustos ayında 5 cinayetin zanlısı olarak tutuklanan ve 15 aydır cezaevinde bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde çok sayıda askeri malzemeler bulunduğu ortaya çıktı.

Seri cinayet zanlısının evinde askeri malzeme bulundu, System.String[]

Ordu'da 2018 yılı Ağustos ayında 5 cinayetin zanlısı olarak tutuklanan ve 15 aydır cezaevinde bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde çok sayıda askeri malzemeler bulunduğu ortaya çıktı.

'Yağma, hırsızlık ve kasten öldürme' suçlarından yargılanan ve güvenlik sebebiyle Trabzon cezaevinde bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantılarının araştırması sürüyor. Halen iddianamesi hazırlanmayan ve tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun işlediği öne sürülen seri cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturmada ilginç bir detaya rastlandı. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun köydeki evinde yapılan aramada askeri kıyafet ve malzemeler bulundu. Çayıroğlu'nun evinde yapılan detaylı aramada 1 adet askeri tip eldiven, 1 adet askeri kamuflaj renk tabanca kılıfı, 1 adet askeri palaska, 1 adet askeri şapka, 1 adet askeri kamuflaj pantolon bulundu. Zanlı Çayıroğlu'nun bu kıyafetlerle Akkuş'a bağlı köylerde rahat hareket ederek araştırma yaptığı belirlendi. Askeri malzemeler soruşturma dosyasına dahil edildi.

Mehmet Ali Çayıroğlu, Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri Usluoğlu, eşi Lütfiye Usluoğlu, Akkuş ilçesine bağlı Dağyolu Mahallesi'nde Şeker Köseoğlu, Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, Ortabölme Mahallesi'nde Sabri Güneş, Hasan Güneş, Zahide Güneş, Karaçal Mahallesi'nde, Senai Türedi, Ümit Türedi'nin öldürülmeleriyle ilgili bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor.

(Metin Akyürek/İHA)

Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
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