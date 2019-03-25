Son Dakika Haberleri: Seri Hırsız Emniyetten Kaçamadı

Seri Hırsız Emniyetten Kaçamadı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan ve 133 suç kaydı bulunduğu tespit edilen zanlı tutuklandı.

Seri Hırsız Emniyetten Kaçamadı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan ve 133 suç kaydı bulunduğu tespit edilen zanlı tutuklandı.

Fethiye'de evlerde yaşanan hırsızlık olayları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olan evlere yakın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin İ.İ. (21) olduğunu belirledi.

Dalaman'a gittiği belirlenen İ.İ. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ile işbirliğinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan sorgusunda İ.İ'nin hırsızlıktan 133 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:35 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
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