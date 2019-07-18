Son Dakika Haberleri: Seri, İstanbul'a geldi! *CANLI YAYIN DUYURUSU*
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Seri, İstanbul'a geldi! *CANLI YAYIN DUYURUSU*

1 saat önce

Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.

Seri, İstanbul'a geldi! *CANLI YAYIN DUYURUSU*, System.String[]

Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi. Futbolcunun havalimanından çıkışını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.


Galatasaray, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:57 Kaynak: DHA
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