ORDU Seri katil kendisi için 'Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani' dedi -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE - Son Dakika

ORDU Seri katil kendisi için 'Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani' dedi -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

16.03.2021 10:58

Seri katil kendisi için 'Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani' dediORDU ve Samsun'da, 12 kişiyi öldürdüğü iddia edilen, bu kişilerden 5'iyle ilgili yargılandığı davada kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun (46),...

Seri katil kendisi için 'Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani' dedi

ORDU ve Samsun'da, 12 kişiyi öldürdüğü iddia edilen, bu kişilerden 5'iyle ilgili yargılandığı davada kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun (46), Şeker Köseoğlu'nu (60) öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi. Çayıroğlu savunmasında, Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani. Nasıl böyle bir canilik olur diyerek, suçlamaları reddetti.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde şarküteri işleten Mehmet Ali Çayıroğlu, 2018 yılında 2 ayrı gasp olayının ardından yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturmada, Ordu ve Samsun'da 12 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu ortaya çıkan Çayıroğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genişletilen soruşturmada Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 19 Ocak 2018 günü cezaevinden çıktığı, ilk cinayeti 10 Şubat 2018'de işlediği saptandı. Çok sayıda suçtan sabıkalı olan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 12 kişiyi yangın çıkararak, silahla ya da zehirleyerek öldürdüğü belirlendi.

8 CİNAYET DOSYASI ÜNYE'YE GÖNDERİLDİ

Ordu'nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde işlenen 9 cinayetle ilgili soruşturma Akkuş Cumhuriyet Savcılığı'nca yapıldı. 8 cinayet ile ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi bulunan Ünye Adliyesi'ne gönderdi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek tasarlayarak öldürmek', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Tamamı 2018 yılında işlenen 8 cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'5 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ'

Şubat ayında işlediği iddia edilen 3 ayrı olayla ilgili hakim karşısına çıkan Çayıroğlu, Sabri Güneş (68), Hasan Güneş (53), Zahide Güneş (59), Senayi Türedi (54) ve Ümit Türedi'yi (56) kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dursun Kurt'un (70) ölümüyle ilgili delil yetersizliği nedeniyle Çayıroğlu'nun beraatine karar verildi.

ŞEKER KÖSEOĞLU CİNAYETİNDE HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Ünye'deki 8 cinayetten Şeker Köseoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanık Çayıroğlu hakkında 'büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık' ve 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davanın ikinci duruşması görüldü. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katılan Mehmet Ali Çayıroğlu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, söz konusu kişiyi öldürmediğini ileri sürüp, beraatini istedi.

'YARDIM EDEN VARSA SÖYLESİN'

Şeker Köseoğlu'nun oğlu Necai Köseoğlu, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, Biz bir insanız. Bir evlat, bir annenin acısını yaşayınca bilir. Kendisi haricinde bildikleri veya ona yardım eden varsa söylesin. Vicdanı varsa söylesin. Bizim içimiz yandı. İçimizdeki ateş sönmez ama en azından su serper diye konuştu.

'NASIL BÖYLE BİR CANİLİK OLUR'

Kendini savunan Çayıroğlu, Bu çiftlikteki hayvanlar Mustafa Torun'un adına kayıtlı. Neden ben yargılanıyorum Bu olaylar 1, 2, 3 kişinin yapabileceği olaylar değil. 1 hayvanı ancak 3 kişi araca yükleyebilir. Basınla beni yargılamayın. Size yalvarıyoruz. Ben böyle bir suç işlemedim. Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani. Nasıl böyle bir canilik olur ifadelerinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp duruşmayı erteledi.

Öte yandan tutuklu sanığın, işlediği diğer cinayetlere ilişkin soruşturmaların ise sürdüğü öğrenildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber Mustafa KIRLAK ORDU-DHA

ORDU Seri katil kendisi için 'Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani' dedi -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
ORDU Seri katil kendisi için 'Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani' dedi -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
ORDU Seri katil kendisi için 'Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani' dedi -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
ORDU Seri katil kendisi için 'Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani' dedi -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
ORDU Seri katil kendisi için 'Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani' dedi -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
ORDU Seri katil kendisi için 'Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani' dedi -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ağırlaştırılmış Müebbet, Samsun, Akkuş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORDU Seri katil kendisi için 'Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani' dedi -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE - Son Dakika


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