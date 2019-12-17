Seri katil şüphelisinden mahkeme heyetine: "Beni geçmişimle yargılamayın" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seri katil şüphelisinden mahkeme heyetine: 'Beni geçmişimle yargılamayın' - Son Dakika

Seri katil şüphelisinden mahkeme heyetine: "Beni geçmişimle yargılamayın"

6 saat önce

İzmir'de 1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldürdüğü suçlamasıyla 15 yıl cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra afla tahliye edilen, şimdi ise çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedi bulunan teyzesi Gülümser Bulut'u ve 1 yıldır kayıp olan eski kız arkadaşı Özlem Akusta'yı da öldürdüğü şüphesiyle...

Seri katil şüphelisinden mahkeme heyetine:

İzmir'de 1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldürdüğü suçlamasıyla 15 yıl cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra afla tahliye edilen, şimdi ise çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedi bulunan teyzesi Gülümser Bulut'u ve 1 yıldır kayıp olan eski kız arkadaşı Özlem Akusta'yı da öldürdüğü şüphesiyle tutuklu bulunan seri katil zanlısı Yunus Kahraman, mahkeme heyetine, "Beni geçmişimle yargılamayın. Bu benim masumiyetime zarar verir" diye seslendi.


İzmir'in Konak ilçesinde, Gülümser Bulut'un çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedinin bulunmasına ilişkin görülen davaya devam edildi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gülümser Bulut'un yeğeni Yunus Kahraman ile kızı H.A. ve taraf avukatları katıldı.


1999 yılında Nilgün Kırlı'yı (33) öldürdüğü suçlamasıyla 15 yıl cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra afla tahliye edilen Yunus Kahraman, mahkeme heyetine, "Beni geçmişimle yargılamayın. Yoksa ben bu davada mağdur olurum. Bu benim masumiyetime zarar verir" dedi.


Kahraman, eşinin hamile olduğu gerekçesiyle tahliyesini de istedi. Bulut'un kızı H.A. ise "Benim bu cinayetle hiçbir ilgim yok" diye konuştu.


İddia makamı, Yunus Kahraman'ın tutukluluğunun devamını isterken H.A.'nın da yeniden tutuklanmasını talep etti.


Yunus Kahraman'ın tutukluluğunun devamına, H.A. hakkında talep edilen tutukluluk kararının reddine karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.


Olay


İzmir'in Konak ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde annesi Gülümser Bulut ile yaşayan H.A.'nın 2018'in Ağustos ayında, polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine evde yapılan incelemede, Bulut'un cesedinin battaniyeye sarılarak çekyatın içine konulduğu belirlendi. Olayla ilgili H.A. tutuklandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Bulut'un ölümünün doğal yollarla gerçekleşmediğine kanaat getirerek, çelişkili ifadeler verdiklerine dikkati çektiği H.A. ve ölen kadının yeğeni Yunus Kahraman hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açtı. Daha sonra H.A. tahliye edilirken, Yunus Kahraman ise 1 yıldır kendisinden haber alınamayan kız arkadaşı Özlem Akusta'yı öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. - İZMİR

Kırlı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:11 Kaynak: İHA
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