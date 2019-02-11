Seri Katile Ağırlaştırılmış Müebbet

Kayseri'de 7 kişiyi öldüren ve 16 yıl 1 gün ceza evinde kaldıktan sonra tahliye olan ve bir villada güvenlik görevlisini de öldüren seri katil Hamdi Kayapınar'a 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri'de 7 kişiyi öldüren ve 16 yıl 1 gün ceza evinde kaldıktan sonra tahliye olan ve bir villada güvenlik görevlisini de öldüren seri katil Hamdi Kayapınar'a 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



2 Ağustos günü saat 03.27 sıralarında Erenköy Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi'nde bir villada meydana gelen olayda emekli uzman çavuş olan bekçi olarak görev yaptığı sırada av tüfeği ile saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayet büro dedektifleri, yapılan fiziki çalışmalar sonucu 2000-2001 yılları içerisinde elde edilen güvenlik kamerası görüntülerindeki şüpheli şahıs ile elde edilen görüntüleri karşılaştırdı. Olayın işleniş yönteminin kamuoyunda seri katil olarak bilinen 6 ayrı şahsın öldürülmesi ve 2 şahsın yaralanması olaylarını gerçekleştirdikten sonra yakalanan ve 16 yıl hapis yattıktan sonra 2017 yılı Şubat ayında tahliye olan ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ikamet eden Hamdi K.'yı belirledi. Harekete geçen ekipler, 7 Ağustos sabah 5'de cinayet büro, özel harekat ve Jandarma KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ateşli silah arama köpeği 'Vadi' eşliğinde yapılan operasyon sonucu Hamdi K.'yı gözaltına aldı. 2000-2001 yılları arasında 6 kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan seri katil Hamdi K.'nın evinde köpekle yapılan aramada ise suçta kullanılan av tüfeği, geçtiğimiz günlerde öldürülen Sami Y.'ye ait ruhsatlı tabancı, maske, eldiven, bisiklet ve 83 av tüfeği fişeği elde edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



3 Ayrı suçtan iddianame hazırlandı



Hayatını kaybeden Sami Y.'nin yakınları olan G.Y., Y.Y. ve G.Y.'nin müşteki olduğu iddianamede tutuklu bulunan Hamdi K. hakkında 'tasarlayarak öldürme', 'silahla kişinin kendisini tanınmayacak hale sokup gece vakti yağma', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından savcılık iddianame hazırladı.



İddianamede tüm deliller ışığında şüphelinin daha önceden gerçekleştirdiği kasten öldürme olaylarındaki maktulün silahı bulunduğunu olay yerinde yaptığı keşifler ile tespit ettiği, olaydan önce iki kez olay yerine giderek olayı tasarladığı, bekçiden aldığı silahın ruhsatlı olduğun tespit edildiği belirtildi.



Ayrıca iddianamede olay yerine şüphelinin bisiklet ile kar maske ile sol elinde eldiven takılı vaziyette bekçi kulübesine girdiği, av tüfeği ile 3 el ateş ettiği, maktulün hayalini kaybettiğinden emin olduktan sonra kırılan camdan içeri girdiği ve maktule ait silahı ve mermilere alarak olay yerinden kaçtığının ortaya çıktığı ifade edildi. Şüphelinin sağ elini kullanmadığı, sağ el üçüncü parmak da kırık olduğu için sol elini kullandığı da ortaya çıktı.



İddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul etti ve ikinci duruşması bugün görüldü.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Hamdi Kayapınar (39) ile öldürülen Sami Yılmaz'ın şikayetçi eşi Yıldız Yılmaz ve annesi Gülizar Yılmaz ile avukatlar hazır bulundu. Öldürülen uzman çavuşun eşi Yıldız Yılmaz, sanık jandarma tarafından duruşma salonuna alınır alınmaz, "25 yıl eşim uzman çavuş olarak görev yaptı. Haince öldürdüğü için benim kanıma dokunuyor. Dünyanın en ağır cezasını verseniz de az gelir. Sen teröristsin" diye bağırdı.



Sakal bırakan sanığın boynunu büktüğü görülürken, mahkeme başkanı tarafından sorulan sorulara ise cevap vermedi.



Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiği, sanığın ceza ehliyetinin tam olduğu belirtildi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Kayapınar'a 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla yağma' suçundan 14 yıl ceza verdi. Sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı. - KAYSERİ

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