Seri katilin cep telefonunda kurbanların fotoğrafları çıktı

ORDU'da, gasp iddiasıyla tutuklanan ve 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddia edilen Mehmet Ali Çayıroğlu'nun (45), cep telefonunda yapılan kriminal inceleme, kurbanlarını öldürmeden önce çektiği fotoğraflar bulundu.

Ordu'nun Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınarak, şarküteri dükkanı açan ve çok sayıda suçtan sabıkası bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, 12 kişiyi yangın çıkararak ya da zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

İlk cinayetini cezaevinden çıktıktan sonra, 10 Şubat 2018 tarihinde Samsun'da işlediği iddia edilen Çayıroğlu'nun, kurbanlarının hayvanlarını kesip etlerini şarküteride sattığı, cep telefonu, kurusıkı tabanca, av tüfeği gibi bazı eşyalarını da köyündeki evine götürdüğü ileri sürüldü.

Bunun üzerine jandarma, Çayıroğlu'nun Akkuş'taki evi ile eklentilerine baskın düzenledi. Baskında, 23 büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 3 adet av tüfeği, 4 adet cep telefonu ve ölenlere ait çok sayıda eşya bulundu. Çalındıkları belirlenen hayvanlar, sahiplerine teslim edilirken, kurbanlara ait olduğu ortaya çıkan cep telefonları incelemeye alındı. Böylelikle de 10 Şubat -31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ordu ve Samsun'da çoğunluğu yaşlı 12 kişinin kurban gittiği cinayetler aydınlatılmış oldu.

GECELERİ KAMUFLAJLI EVDEN AYRILMIŞ

Soruşturma kapsamında, halen tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun işlediği öne sürülen seri cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, köydeki evine kurduğu güvenlik kamerasına ait görüntüler mercek altına alındı. Yapılan inceleme sonunda, Çayıroğlu'nun şüpheli olduğu olaylardan 5'inin yaşandığı tarihlerde gece yarısı, evden üzerine kamuflaj kıyafet giyip, eline fener alıp çıktığı, sabah saatlerinde de geri döndüğü belirlendi. Çayıroğlu'nun, kurbanlarının evlerine ormanlık alandan gittiği ortaya çıktı. Görüntülerde ayrıca şüphelinin kurbanlardan çaldığı av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve eşyaları evine taşıdığı da görüldü.

CEP TELEFONUNDAN KURBANLARININ LARI ÇIKTI

Mehmet Ali Çayıroğlu'na ait cep telefonunun kriminal incelemesi de tamamlandı. Cep telefonunda bazı kurbanlara ait fotoğraflar bulundu. Yapılan incelemede, şüphelinin öldürmeden kurbanlarının fotoğraflarını çektiği belirlendi.

Öte yandan ele geçirilen 3 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 4 adet cep telefonunun öldürülenlerden çalındığı, savcılık soruşturmasında delillerle kesinleşti.

Tüm delillere rağmen suçlamaları kabul etmeyen Çayıroğlu'nun, yaşlı ve yalnız yaşayan kurbanları seçtiği, bu kişiler ile önce hayvan pazarlığı yaptığı, daha sonra evlerine giderek, plastik kelepçe takıp gazla zehirlediği ardından da evleri ateşe verdiği öne sürülüyor. Şüphelinin, hayvanları çalıp, keserek şarküteride sattığı iddia ediliyor.

ÇAYIROĞLU'NUN BAĞLANTISI OLDUĞU ÖLÜMLER

Mehmet Ali Çayıroğlu'nun bağlantısı olduğu iddia edilen cinayetler serisinin ilki 10 Şubat 2018'de Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde yaşandı. Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), gece evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Sevim Semiz'in av tüfeği, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde bulundu. 24 Şubat 2018'de, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri- Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önceki telefon görüşmeleri ortaya çıktı.

3 Mayıs 2018'de, Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Dağyolu Mahallesi'nde, Şeker Köseoğlu kayboldu. Köseoğlu'nun, olaydan 1 hafta sonra cansız bedeni, ormandaki dere yatağında bulundu. Köseoğlu'na ait av tüfeği ile buzağı, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi. Şeker Köseoğlu'nun tabanca ile boyun bölgesinden vurulduğu belirlendi.

13 Temmuz 2018'de, Ordu'da Üçyol mevkisinde Hasan Bayram , gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayram'ın bazı kişisel eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde bulundu. 22 Temmuz 2018'de, Akkuş'a bağlı Ortabölme Mahallesi'nde, evde gece çıkan yangında Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş ile hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alışveriş için görüşme yaptığı ortaya çıktı.

31 Temmuz 2018'de, Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde, Senai- Ümit Türedi çifti, zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı tabanca Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.