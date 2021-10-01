Üye Girişi
Seri katilin kimliği 35 yıl sonra intihar mektubu ile açığa çıktı - Son Dakika

Seri katilin kimliği 35 yıl sonra intihar mektubu ile açığa çıktı

01.10.2021 21:47
Seri katilin kimliği 35 yıl sonra intihar mektubu ile açığa çıktı, System.String[]

Fransa'da geçtiğimiz çarşamba günü intihar eden eski jandarma ve polis memuru François Verove'un, 1986-1994 yılları arasında başkent Paris'te bir dizi cinayet ve tecavüzden sorumlu olan seri katil olduğu ortaya çıktı.

Fransa'da geçtiğimiz çarşamba günü intihar eden eski jandarma ve polis memuru François Verove'un, 1986-1994 yılları arasında başkent Paris'te bir dizi cinayet ve tecavüzden sorumlu olan seri katil olduğu ortaya çıktı.

Fransa'da 35 yıllık seri katil gizemi çözüldü. Fransa'da 1986-1994 yılları arasında başkent Paris'te bir dizi cinayet ve tecavüzden sorumlu olan "Le Grele" lakaplı seri katil, aradan geçen 35 yılın ardından geçtiğimiz çarşamba günü intihar eden eski jandarma ve polis memuru François Verove'un bıraktığı mektup ile çözüldü. Gard bölgesinin Grau-du-Roi kentinde intihar eden ve suçları üstlendiğine dair itiraf mektubu bırakan Verove'un DNA'sının olay mahallerinden toplanan örneklerle eşleştiği ortaya çıktı.

Verove 24 Eylül'de polise DNA örneği vermesinin ardından kayıplara karıştı

Verove'nin kimliği "Le Grele" davası ile ilgili bir sulh yargıcının kısa süre önce, o dönemlerde Paris bölgesinde görev yapan 750 jandarma için mektup göndermeye karar vermesiyle bulundu. Mektup ulaşan isimlerden biri 59 yaşındaki Verove'du. Polise soruşturmayla ilgili 24 Eylül'de DNA örneği veren Verove, daha sonra ortadan kaybolurken, Verove'nin eşi 27 Eylül'de kayıp ilanı verdi.

4 cinayet ve 6 tecavüzün şüphelisi

4 cinayet ve 6 tecavüzün şüphelisi olan Verove, 8 yıl boyunca yürütülen soruşturmalar neticesinde yakalanamamıştı. Verove, 5 Mayıs 1986'da Paris'te 11 yaşındaki Cecile Bloch'u bıçaklayarak öldürmek ve tecavüze etmekten, 29 Nisan 1987'de 38 yaşındaki Gilles Politi ve 20 yaşındaki Irmgard Mueller'i öldürmekten, 1986 ve 1994 yılları arasında işlenen altı tecavüzden suçlanıyordu.

Le Grele'nin suçlandığı en son kayıt ise 1994 yılına ait

Verove mektupta, suç işlediği dönemde "hayatının iyi olmadığını" ama "kendini sonra toparladığını" ifade etti. Verove, cinayetleri itiraf ederken kurbanların isimlerini veya koşullarını vermezken, "1997'den bu yana hiçbir şey yapmadığını" aktardı. Polis kayıtlarında Le Grele'nin suçlandığı en son kayıt ise 1994 yılına ait olduğu biliniyor.

"Subay ya da jandarma olduğuna kanaat getirdik"

Mağdur aileleri temsil eden avukat Didier Saban yaptığı açıklamada, "Le Grele'nin işlediği tüm suçları asla bilemeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Saban basına verdiği demeçte ise, "Hem kurbanlarına uyguladığı şiddetten hem de uyguladığı taktiklerden onun bir subay ya da jandarma olduğuna kanaat getirdik" dedi. - PARİS

Jandarma, İntihar, Cinayet, Paris, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seri katilin kimliği 35 yıl sonra intihar mektubu ile açığa çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı 21:26 Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Cinsel içerikli videoda karısını görüp görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı 21:00 Cinsel içerikli videoda karısını görüp görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın 20:49 Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın
Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek 20:09 Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi 19:54 Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi Görenleri hayrete düşüren video! Başı kesilip fırına konulan balık içeride yeniden canlandı 19:11 Görenleri hayrete düşüren video! Başı kesilip fırına konulan balık içeride yeniden canlandı
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi 16:50 Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı 16:33 Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı

Son Dakika Haberleri
18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu         
21:27
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Beklenen haber geldi! Fenerbahçe'de yolları gözlenen 3 futbolcu sakatlıktan döndü Beklenen haber geldi! Fenerbahçe'de yolları gözlenen 3 futbolcu sakatlıktan döndü         
20:58
Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi         
20:20
Halil Dervişoğlu'nu kadroya almadı! Stefan Kuntz'un sürpriz tercihlerine tepki yağıyor Halil Dervişoğlu'nu kadroya almadı! Stefan Kuntz'un sürpriz tercihlerine tepki yağıyor         
19:57
Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı         
19:11
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı         
16:47
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı         
15:55
Kendisine Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi         
15:35
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Ünlü şarkıcı Gloria Estefan'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: 9 yaşındayken akrabamın tacizine uğradım Ünlü şarkıcı Gloria Estefan'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: 9 yaşındayken akrabamın tacizine uğradım         
05:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 21:53:17. #1.11#
SON DAKİKA: Seri katilin kimliği 35 yıl sonra intihar mektubu ile açığa çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement