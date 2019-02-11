Son Dakika Haberleri: Seri Katilin Öldürdüğü Emekli Uzman Çavuşun Eşi: "Asıl Müebbet Hapis Cezasını Biz Aldık"

Seri Katilin Öldürdüğü Emekli Uzman Çavuşun Eşi: "Asıl Müebbet Hapis Cezasını Biz Aldık"

2 gün önce

Kayseri'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan seri katilin son kurbanı olan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ın eşi Yıldız Yılmaz, "Benim bir damla acımı dindirmiyor.

Seri Katilin Öldürdüğü Emekli Uzman Çavuşun Eşi:
Kayseri'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan seri katilin son kurbanı olan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ın eşi Yıldız Yılmaz, "Benim bir damla acımı dindirmiyor. Asıl müebbet hapis cezasını biz aldık. Ömür boyu çocuklarım babasız kaldı" dedi.

Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına konuşan Yıldız Yılmaz, "Eşimi haince, korkakça öldürmesi kanıma dokunuyor. Asıl bu caninin cezası Allah tarafından olacaktır. 7 kişiyi öldüren 160 yıl ceza alan şahsın nasıl dışarı çıktığını aklım almıyor, hukukçu değilim. Benim bir damla acımı dindirmiyor. Asıl müebbet hapis cezasını biz aldık. Ömür boyu çocuklarım babasız kaldı. Dünyanın en ağır cezası bile bu haine az gelir" diye konuştu.

Annesi Gülizar Yıldız ise, "Dağlarda terörist bekleyen, evinde bir gün yatmayan oğlumu vurdu" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:39 Kaynak: İHA

Sami Yılmaz, Kayseri, 3. Sayfa
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