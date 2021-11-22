'SERİ KEDİ KATİLLERİ BİRBİRİNDEN ETKİLENİYOR' - Son Dakika

MUĞLA, Manisa ve Gaziantep'te birden fazla kedinin vahşice öldürülmesi ile ilgili uzman psikolog Berk Karaoğlu, antisosyal kişilik bozukluğuna sahip bireyler için hayvanların öldürülme biçiminin rol model oluşturduğunu söyledi. Seri kedi katillerinin birbirinden etkilenmesi nedeniyle hayvan şiddetinin arttığına dikkat çeken Karaoğlu "Bu vahşetin bir model oluşturmaması gerekiyor" dedi.

Muğla, Manisa ve Gaziantep'te son dönemde peş peşe bulunan kedi ölüleri, tepki topladı. Bacağı kesilmiş ya da şişlenmiş olarak bulunan ve vahşice katledilen kediler ile ilgili emniyet birimleri çalışma başlattı. Uzman psikolog Berk Karaoğlu, seri kedi katillerinin birbirinden etkilenmesi nedeniyle hayvan şiddetinin arttığına dikkat çekti. Karaoğlu, antisosyal kişilik bozukluğuna sahip bireyler için hayvanların öldürülme biçiminin rol model oluşturduğunu belirterek, "Bu vahşetin bir model oluşturmaması gerekiyor. Sosyal medyada mağdur görüntülerinin tekrarlanması yerine suçlunun veya aldığı cezanın gösterilmesi gerekiyor. Böyle durumlar maalesef bu tarz kişiliklere olumsuz bir model oluşturuyor" dedi.

'REHABİLİTE EDİLMELİLER'

Son zamanlarda hayvana yönelik şiddetin arttığını belirten Karaoğlu, "Toplumda biriken öfke, dürtüsellik, duygu yoğunluğu benzer eylemlerin gerçekleştirilmesinde etkili oluyor. Ancak daha derinden incelendiğinde bu kişilerde antisosyal kişilik bozukluğu ve sosyopatlık olduğu görülüyor. Kişi eğer geçmişte travmatik örüntüler yaşadıysa bunu bir yerden çıkarıyor. Bu kişilerin tam anlamıyla rehabilite edilmesi lazım. Böyle bir eylemin gerçekleştirilmesinde bir duygu durumu bozukluğu, kişilik bozukluğu veya cinnet anı etkili olmuş olabilir. Geçmişten gelen travmatik bir istismar söz konusu olabilir" diye konuştu.

'TEKRARLANMASI PEKİŞTİRİLMİŞ TRAVMAYA İŞARET'

Hayvanlara yönelik şiddet göstermenin daha kolay olduğunu belirten Karaoğlu, "Hayvan tepki veremediği ve daha savunmasız olduğu için hayvanlara şiddet göstermek bu kişilere daha kolay geliyor. Bu kişilerin zaman içinde insanlara da şiddet gösterdiğini görüyoruz. Özellikle son dönemde bir kişinin çok sayıda hayvana yönelik şiddet eylemini tekrarladığı görülüyor. Şiddet eyleminin sürekli tekrarlanması, kişinin geçmişte pekiştirilmiş bir travmaya maruz kaldığını gösterebilir" dedi.