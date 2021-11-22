Üye Girişi
'SERİ KEDİ KATİLLERİ BİRBİRİNDEN ETKİLENİYOR' - Son Dakika

'SERİ KEDİ KATİLLERİ BİRBİRİNDEN ETKİLENİYOR'

22.11.2021 17:08

MUĞLA, Manisa ve Gaziantep'te birden fazla kedinin vahşice öldürülmesi ile ilgili uzman psikolog Berk Karaoğlu, antisosyal kişilik bozukluğuna sahip bireyler için hayvanların öldürülme biçiminin rol model oluşturduğunu söyledi.

MUĞLA, Manisa ve Gaziantep'te birden fazla kedinin vahşice öldürülmesi ile ilgili uzman psikolog Berk Karaoğlu, antisosyal kişilik bozukluğuna sahip bireyler için hayvanların öldürülme biçiminin rol model oluşturduğunu söyledi. Seri kedi katillerinin birbirinden etkilenmesi nedeniyle hayvan şiddetinin arttığına dikkat çeken Karaoğlu "Bu vahşetin bir model oluşturmaması gerekiyor" dedi.

Muğla, Manisa ve Gaziantep'te son dönemde peş peşe bulunan kedi ölüleri, tepki topladı. Bacağı kesilmiş ya da şişlenmiş olarak bulunan ve vahşice katledilen kediler ile ilgili emniyet birimleri çalışma başlattı. Uzman psikolog Berk Karaoğlu, seri kedi katillerinin birbirinden etkilenmesi nedeniyle hayvan şiddetinin arttığına dikkat çekti. Karaoğlu, antisosyal kişilik bozukluğuna sahip bireyler için hayvanların öldürülme biçiminin rol model oluşturduğunu belirterek, "Bu vahşetin bir model oluşturmaması gerekiyor. Sosyal medyada mağdur görüntülerinin tekrarlanması yerine suçlunun veya aldığı cezanın gösterilmesi gerekiyor. Böyle durumlar maalesef bu tarz kişiliklere olumsuz bir model oluşturuyor" dedi.

'REHABİLİTE EDİLMELİLER'

Son zamanlarda hayvana yönelik şiddetin arttığını belirten Karaoğlu, "Toplumda biriken öfke, dürtüsellik, duygu yoğunluğu benzer eylemlerin gerçekleştirilmesinde etkili oluyor. Ancak daha derinden incelendiğinde bu kişilerde antisosyal kişilik bozukluğu ve sosyopatlık olduğu görülüyor. Kişi eğer geçmişte travmatik örüntüler yaşadıysa bunu bir yerden çıkarıyor. Bu kişilerin tam anlamıyla rehabilite edilmesi lazım. Böyle bir eylemin gerçekleştirilmesinde bir duygu durumu bozukluğu, kişilik bozukluğu veya cinnet anı etkili olmuş olabilir. Geçmişten gelen travmatik bir istismar söz konusu olabilir" diye konuştu.

'TEKRARLANMASI PEKİŞTİRİLMİŞ TRAVMAYA İŞARET'

Hayvanlara yönelik şiddet göstermenin daha kolay olduğunu belirten Karaoğlu, "Hayvan tepki veremediği ve daha savunmasız olduğu için hayvanlara şiddet göstermek bu kişilere daha kolay geliyor. Bu kişilerin zaman içinde insanlara da şiddet gösterdiğini görüyoruz. Özellikle son dönemde bir kişinin çok sayıda hayvana yönelik şiddet eylemini tekrarladığı görülüyor. Şiddet eyleminin sürekli tekrarlanması, kişinin geçmişte pekiştirilmiş bir travmaya maruz kaldığını gösterebilir" dedi.

'SERİ KEDİ KATİLLERİ BİRBİRİNDEN ETKİLENİYOR'
'SERİ KEDİ KATİLLERİ BİRBİRİNDEN ETKİLENİYOR'
'SERİ KEDİ KATİLLERİ BİRBİRİNDEN ETKİLENİYOR'
'SERİ KEDİ KATİLLERİ BİRBİRİNDEN ETKİLENİYOR'

Gaziantep, Manisa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'SERİ KEDİ KATİLLERİ BİRBİRİNDEN ETKİLENİYOR' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe derbisinden sonra 18:23 Fenerbahçe derbisinden sonra "Yarın TFF'ye gideceğim" diyen Burak Elmas'a randevu verilmedi İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı 17:26 İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak 17:06 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar 16:11 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler 16:03 Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 14:48 Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!

Son Dakika Haberleri
18:22 Fenerbahçe derbisinden sonra "Yarın TFF'ye gideceğim" diyen Burak Elmas'a randevu verilmedi
18:18 Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık
18:16 Taş kırma makinesinin içine düşen işçi, hayatını kaybetti
17:45 Ceza kesilen alkollü genç, karakoldan çıktıktan sonra sokak tabelasına asılı olarak bulundu
17:44 Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi
17:42 TBMM'deki kavgadan yeni görüntü! CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya bağırdı: Öyle kaçamayacaksın
17:24 İşte Galatasaray'ın yenilme nedeni
17:15 Evde bakım hizmeti veren sağlık çalışanı, kadının vajinasını yırttı
17:07 Koronavirüs sebebiyle Çin'e dava açan Türk avukat yaşamını yitirdi
17:05 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat         
18:34
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu         
17:18
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!         
13:20
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 18:41:07. #1.11#
SON DAKİKA: 'SERİ KEDİ KATİLLERİ BİRBİRİNDEN ETKİLENİYOR' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement