Seri muhakeme usulüyle yargılama bir günde sonuçlandı - Son Dakika

Antalya'da seri muhakeme usulüyle görülen davada alkollü araç kullanmaktan yargılanan sanık, teklif edilen cezayı kabul edince 3 ay 15 gün hapis cezası verilerek, aynı gün içinde yargılama sonlandırıldı.
Seri yargılamanın önünü açmak ve mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla açılan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu, ilk davasını gördü.
"Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak" suçundan hakkında soruşturma yürütülen M.S'ye, seri yargılanmayı kabul ettiği takdirde cezasının yarı oranda indirilebileceği bildirildi.
Seri muhakeme usulünü kabul eden M.S'nin, kanunda bildirilen ceza miktarının yarı oranında cezalandırılması istemiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca talepname hazırlandı.
Antalya 4. Asliye Ceza Mahkemesinin söz konusu talepnameyi kabul etmesi üzerine M.S'ye 3 ay 15 gün hapis cezası verilerek, aynı gün içerisinde yargılama sonuçlandırıldı.