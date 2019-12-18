"Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri" semineri Bursa'da gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri' semineri Bursa'da gerçekleştirildi - Son Dakika

"Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri" semineri Bursa'da gerçekleştirildi

7 saat önce

Kamuoyunda 1. Yargı Reform Paketi olarak adlandırılan, 7188 sayılı Kanunda yer alan Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usullerine ilişkin eğitim semineri, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Kamuoyunda 1. Yargı Reform Paketi olarak adlandırılan, 7188 sayılı Kanunda yer alan Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usullerine ilişkin eğitim semineri, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen seminere, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek ve çok sayıda hakim ile cumhuriyet savcısı katıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, burada yaptığı konuşmada, gerek yargıda reform paketi ile getirilen seri muhakeme ve basit yargılama usulleri, gerekse daha önce yapılan düzenlemelerle hayata geçirilen ihbar, uzlaştırma, yargıda süre uygulaması gibi düzenlemelerin önemine değinerek, "Gördüğünüz gibi getirilen bu yeni usuller, yakın zamanda yine yargı teşkilatımıza kazandırılan, ihbar, uzlaştırma, gibi kurumlar, yargıda süre uygulaması gibi düzenlemelerle yargı teşkilatı işlenen basit suçlara hızlı ve etkin karşılık vererek bozulan kamu düzeninin kısa sürede yeniden sağlanmasına hizmet edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şen, Bursa Adliyesinde görev yapan hakim ve cumhuriyet savcıları olarak bu yeni uygulamaların hayata geçirilişinde gereken hassasiyeti ve özeni göstereceklerini ifade etti.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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