Son Dakika Haberleri: Seri Numarası Silinmiş Tabanca Çıktı

Seri Numarası Silinmiş Tabanca Çıktı

56 dakika önce

Adıyaman'da, jandarma ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurduğu şahsın üzerinden seri numarası silinmiş tabanca ele geçirildi.

Seri Numarası Silinmiş Tabanca Çıktı, System.String[]
Adıyaman'da, jandarma ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurduğu şahsın üzerinden seri numarası silinmiş tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, il merkezine yakın jandarma bölgesinde devriye görevi yapan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri Z.O.P., isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Şahsın üst aramasında 1 adet seri numarası silinmiş tabanca ve tabanca içerisinde yaklaşık 4 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ve mermilere el konulurken şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:57 Kaynak: İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa
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