Seri Numarası Silinmiş Tabanca Çıktı
56 dakika önce
Adıyaman'da, jandarma ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurduğu şahsın üzerinden seri numarası silinmiş tabanca ele geçirildi.
Adıyaman
'da, jandarma ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurduğu şahsın üzerinden seri numarası silinmiş tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, il merkezine yakın jandarma bölgesinde devriye görevi yapan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri durumundan şüphelendikleri Z.O.P., isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Şahsın üst aramasında 1 adet seri numarası silinmiş tabanca ve tabanca içerisinde yaklaşık 4 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ve mermilere el konulurken şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:57 Kaynak: İHA
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