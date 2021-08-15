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Seri üretimdeki Kaplan tankı IDEF'te boy gösterecek - Son Dakika

Seri üretimdeki Kaplan tankı IDEF'te boy gösterecek

15.08.2021 10:28

Türk savunma sanayisinin tank sınıfında ihraç ettiği ilk araç Kaplan MT, seri üretim konfigürasyonu ile 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek.

Türk savunma sanayisinin tank sınıfında ihraç ettiği ilk araç Kaplan MT, seri üretim konfigürasyonu ile 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticisi FNSS, ürün portföyündeki zırhlı muhabere araçlarıyla 17-20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek IDEF 2021'e güçlü bir katılım sağlayacak.

FNSS'nin sergileyeceği araçlar arasında orta ağırlık sınıfındaki Kaplan MT tankı yer alacak. IDEF fuarları Kaplan MT için önemli gelişmelere sahne oldu. 2017'de Kaplan MT'nin lansmanı, 2019'da ise Endonezya ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için PT Pindad firmasıyla ortak üretim sözleşmesi imzalandı. IDEF 2021'de ise bu kez tankın seri üretim konfigürasyonu tanıtılacak.

FNSS'nin PT Pindad'a teknoloji transferi modelini başarıyla uyguladığı proje kapsamında geliştirilen ve prototip dönemi testlerinin sonlanmasının ardından seri üretim sözleşmesi imzalanan Kaplan MT için tasarım mükemmelleştirme çalışmaları tamamlandı.

Kaplan MT, prototip döneminde Türkiye ve Endonezya'da gerçekleştirilen dayanıklılık ve atış testlerini başarıyla geçti. Kaplan MT'nin 2019'da imzalanan ortak üretim sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle FNSS tesislerinde seri üretim çalışmalarına başlandı. Sözleşme kapsamında 18 Kaplan MT tankı üretilecek. İlk 10 tankın üretimi Türkiye'de, kalan 8 tankın üretimi ise Endonezya'da gerçekleştirilecek.

Gövde tasarımı değişti

Prototipten seri üretime geçişte tankta birçok geliştirme yapıldı. Bu kapsamda, sürücü görüş açısı ve kullanım ergonomisi iyileştirildi. Gövde tasarımı, son kullanıcının geri bildirimleri doğrultusunda mükemmelleştirildi.

Yapılan testlerden elde edilen tecrübelere istinaden kule sisteminde, güç aktarma grubunda, soğutma sisteminde ve süspansiyon sisteminde iyileştirmeler gerçekleştirildi.

İlk araç kabul testlerinin ilk ayağı müşteri katılımıyla Türkiye'de tamamlandı. Endonezya'da sene sonuna kadar yapılacak nihai kabuller sonrasında ilk araç bu ülkenin ordusuna teslim edilecek.

Projede kalan araçların üretimi sürdürülüyor. Yıl sonuna doğru bu araçların kabullerine başlanacak ve 2022 yılında da devam edecek.

Kaplan MT Projesi, Türkiye'nin orta ağırlık tank sınıfında gerçekleştirdiği ilk ihracat sözleşmesi olmasının yanı sıra Endonezya ile Türkiye arasında imzalanan "Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmaları" çerçevesinde başlatılan ve sonuca ulaşılan ilk proje olarak dikkati çekiyor.

Seri üretimdeki Kaplan tankı IDEF'te boy gösterecek
Seri üretimdeki Kaplan tankı IDEF'te boy gösterecek
Seri üretimdeki Kaplan tankı IDEF'te boy gösterecek
Seri üretimdeki Kaplan tankı IDEF'te boy gösterecek

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Endonezya, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seri üretimdeki Kaplan tankı IDEF'te boy gösterecek - Son Dakika


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