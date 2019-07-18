Seri ve Okan Kocuk, sağlık kontrolünden geçti
1 saat önce
Galatasaray'ın yeni transferleri Jean Michael Seri ve Okan Kocuk, sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:36 Kaynak: AA
'ın yeni transferleri Jean Michael Seri ve Okan Kocuk
, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun da Liv Hospital Ulus
'ta, Galatasaray sağlık heyetinin kontrolünde sağlık testinden geçtiği ifade edildi.
Galatasaray, Seri'yi Fulham
'da bir yıllığına kiraladığını, Bursaspor
'dan ayrılan Okan Kocuk'la ise 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamıştı.
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