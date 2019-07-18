Son Dakika Haberleri: Seri ve Okan Kocuk, sağlık kontrolünden geçti
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Seri ve Okan Kocuk, sağlık kontrolünden geçti

1 saat önce

Galatasaray'ın yeni transferleri Jean Michael Seri ve Okan Kocuk, sağlık kontrolünden geçti.

Seri ve Okan Kocuk, sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Galatasaray'ın yeni transferleri Jean Michael Seri ve Okan Kocuk, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun da Liv Hospital Ulus'ta, Galatasaray sağlık heyetinin kontrolünde sağlık testinden geçtiği ifade edildi.
Galatasaray, Seri'yi Fulham'da bir yıllığına kiraladığını, Bursaspor'dan ayrılan Okan Kocuk'la ise 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamıştı.
Galatasaray, Okan Kocuk, Ulus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:36 Kaynak: AA
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