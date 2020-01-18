Şeria Nehrinde Ortodoks Hristiyanların Vaftizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şeria Nehrinde Ortodoks Hristiyanların Vaftizi - Son Dakika

Şeria Nehrinde Ortodoks Hristiyanların Vaftizi

6 saat önce

Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Ortodoks Hristiyanlar, Batı Şeria'nın Eriha kentindeki Şeria nehrine akın ederek Vaftiz Bayramı'nı (Epifani) kutlamaya başladı.

Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Ortodoks Hristiyanlar, Batı Şeria'nın Eriha kentindeki Şeria nehrine akın ederek Vaftiz Bayramı'nı (Epifani) kutlamaya başladı. Kutlamalara, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theophilos III katıldı.

Şeria Nehrinde Ortodoks Hristiyanların Vaftizi

Batı Şeria, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:17 Kaynak: AA
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