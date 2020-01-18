Şeria Nehrinde Ortodoks Hristiyanların Vaftizi - Son Dakika

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Şeria Nehrinde Ortodoks Hristiyanların Vaftizi
6 saat önce
Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Ortodoks Hristiyanlar, Batı Şeria'nın Eriha kentindeki Şeria nehrine akın ederek Vaftiz Bayramı'nı (Epifani) kutlamaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:17 Kaynak: AA
Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Ortodoks Hristiyanlar, Batı Şeria'nın Eriha kentindeki Şeria nehrine akın ederek Vaftiz Bayramı'nı (Epifani) kutlamaya başladı. Kutlamalara, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theophilos III katıldı.
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