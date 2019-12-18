Serie A'da hafta içi heyecanı! Juventus kazanır ve 4 gol olmazsa iddaa'da...

SAMPDORIA - JUVENTUS



Bu sene şampiyonluk yolunda karşısına Inter gibi zorlu bir rakip çıkan Juventus, iki hafta evvel Lazio karşısında yaşadığı 3-1'lik yenilgiyle liderliği Milano ekibine kaptırmıştı.



Bu nedenle işi sıkı tutan Juve, Roma ve Napoli ile oynayacağı maçlara kadar hata yapmak istemiyor.



Sampdoria'da Bonazzoli, Barreto, Bereszynski, Bertolacci ve Ekdal sakatlıklarıyla nedeniyle bu zorlu maçta forma giyemeyecek. Vieira da cezalı olduğundan sahada yer alamayacak.



Juventus'da ise Szczesny, Chiellini ve Khedira sakatken, Bentancur cezalı.



Merih Demiral önce Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen'e karşı kusursuza yakın oynadı. Ardından da ligde, Udinese karşısında Bonucci'nin golünde asist yaptı ve formayı kaptı.



La Gazetta'da yer alan haberler, sıkışık fikstürde Merih'in bugün rotasyona uğrayabileceğini belirtiyor. Torino ekibi önümüzdeki hafta sonu Süper Kupa'da Lazio ile oynayacak.



