Serie A'da hafta içi heyecanı! Juventus kazanır ve 4 gol olmazsa iddaa'da... - Son Dakika
Son Dakika Spor Serie A'da hafta içi heyecanı! Juventus kazanır ve 4 gol olmazsa iddaa'da... - Son Dakika Spor

Serie A'da hafta içi heyecanı! Juventus kazanır ve 4 gol olmazsa iddaa'da...

6 saat önce

JUVENTUSBu sene şampiyonluk yolunda karşısına Inter gibi zorlu bir rakip çıkan Juventus, iki hafta evvel Lazio karşısında yaşadığı 3-1'lik yenilgiyle liderliği Milano ekibine kaptırmıştı.

Serie A'da hafta içi heyecanı! Juventus kazanır ve 4 gol olmazsa iddaa'da..., System.String[]

SAMPDORIA - JUVENTUS


Bu sene şampiyonluk yolunda karşısına Inter gibi zorlu bir rakip çıkan Juventus, iki hafta evvel Lazio karşısında yaşadığı 3-1'lik yenilgiyle liderliği Milano ekibine kaptırmıştı.


Bu nedenle işi sıkı tutan Juve, Roma ve Napoli ile oynayacağı maçlara kadar hata yapmak istemiyor.


Sampdoria'da Bonazzoli, Barreto, Bereszynski, Bertolacci ve Ekdal sakatlıklarıyla nedeniyle bu zorlu maçta forma giyemeyecek. Vieira da cezalı olduğundan sahada yer alamayacak.


Juventus'da ise Szczesny, Chiellini ve Khedira sakatken, Bentancur cezalı.


Merih Demiral önce Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen'e karşı kusursuza yakın oynadı. Ardından da ligde, Udinese karşısında Bonucci'nin golünde asist yaptı ve formayı kaptı.


La Gazetta'da yer alan haberler, sıkışık fikstürde Merih'in bugün rotasyona uğrayabileceğini belirtiyor. Torino ekibi önümüzdeki hafta sonu Süper Kupa'da Lazio ile oynayacak.


Juventus, Milano, Lazio, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski sportif direktörü Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor
Tuzlaspor maçına alınmayan minik taraftarlara büyük jest Ünlü spiker Emre Gönlüşen kansere tekrar yakalandı, destek mesajı yağdı Eski başkan adayı, G.Saray'a kayyum atanması için başvuru yaptı

Son Dakika Haberleri
18:46 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
18:32 Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 1 - Son Dakika Spor
18:31 Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor: 0-1 - Son Dakika Spor
18:24 GMG Kırklarelispor'un kupada tur atlaması kentte sevinç yaşattı - Son Dakika Spor
18:23 Gaziantep FK-GMG Kırklarelispor maçının ardından - Son Dakika Spor
17:55 Tuzlaspor maçına alınmayan minik taraftarlara büyük jest - Son Dakika Spor
17:19 Ünlü spiker Emre Gönlüşen kansere tekrar yakalandı, destek mesajı yağdı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:49:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Serie A'da hafta içi heyecanı! Juventus kazanır ve 4 gol olmazsa iddaa'da... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]