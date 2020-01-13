Serie A'da haftayı "Parma-Lecce" ile kapatıyoruz! iddaa'da oynanması gereken... - Son Dakika
Son Dakika Spor Serie A'da haftayı 'Parma-Lecce' ile kapatıyoruz! iddaa'da oynanması gereken... - Son Dakika Spor

Serie A'da haftayı "Parma-Lecce" ile kapatıyoruz! iddaa'da oynanması gereken...

6 saat önce

Bu bir ilandırPARMA - LECCEGeçen hafta Atalanta deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönen Parma, o mücadeleden önce ligde 3 maçtır kaybetmiyordu.

Serie A'da haftayı

Bu bir ilandır


PARMA - LECCE


Geçen hafta Atalanta deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönen Parma, o mücadeleden önce ligde 3 maçtır kaybetmiyordu.


İlk yarıyı beklenmedik şekilde 3-0 geride tamamlayan Parma, ikinci yarı da gollere engel olamadı.


Lecce ise son 13 lig mücadelesinden sadece 1 tanesini kazanabildi. Alt lige düşme potasında olan ve mutlaka puan çıkartması gereken Lecce için zorlu bir mücadele olacak.


Parma'nın ise 5-0'lık mağlubiyeti unutturmak ve sıralamada yükselme adına mücadeleden puanlarla ve morali dönmesi gerek.


Aralarında oynadıkları son 10 mücadelenin 6'sını Parma kazanırken, Lecce sadece 1 galibiyet alabildi (3 beraberlik).


Lecce 5 maçtır kazanamıyor.


Üyeler, %47 oynanma oranıyla Parma'nın mücadeleden galip ayrılacağını düşünüyorlar.


Atalanta deplasmanında 5-0'lık yenilgi, Parma'nın güçlü takımlar karşısındaki ofansif tercihlerinin kötü sonuçlar verdiğini yinelemiş oldu. Atalanta gibi hızlı hücum yapan bir takım karşısına orta sahada boşluklar veren Parma, bir anlamda bu ağır yenilgiyi hak etti.


Lecce, Lapadula'nın yokluğunda hücumda sıkıntılar yaşadı. Babacar ile beraber ofansif oyunda mücadele gücü yükselen Lecce'de Lapadula, Parma karşısında forma giyebilecek.


Lecce'nin eksiksiz olarak sahada olması önemli bir avantaj olacak. Parma'da Gervinho, Karamoh, sakat, Barilla gibi önemli bir oyuncu ise cezalı.


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Atalanta, Lecce, Parma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:39 
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