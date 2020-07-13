Serie A'da kulüpler ligin seyircili maçlarla tamamlanmasını istiyor

Serie A Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, statların, güvenlik koşullarına saygılı biçimde en kısa sürede kısmen seyirciye açılmasını teşvik etmek gerektiği belirtilerek, bu konuda İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'ya hükümete sunması üzerine detaylı bir protokol gönderileceği ifade edildi.



Açıklamada, Serie A Birliğinin bu sezonun son maçlarında tribünlerin sınırlı sayıda taraftara yeniden açılması konusunda umutlu olduğu kaydedildi.



İtalya'nın şubat ayı sonundan itibaren Kovid-19 salgınından ciddi şekilde etkilenmesi dolayısıyla şubat sonu ve mart başındaki lig maçları önce seyircisiz oynanmış ardından da İtalyan hükümetinin kararıyla ligler 10 Mart'tan itibaren durdurulmuştu.



Ülkede epidemiyolojik eğrinin iyiye gitmesi neticesinde hükümet ve futbol yönetiminin uzlaşmasıyla Serie A, 20 Haziran'da kaldığı yerden seyircisiz olmak koşuluyla yeniden başlamıştı.