Serie A'da lider Juventus, Napoli deplasmanında kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Serie A'da lider Juventus, Napoli deplasmanında kaybetti - Son Dakika Spor

Serie A'da lider Juventus, Napoli deplasmanında kaybetti

1 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında Napoli, konuk ettiği lig lideri Juventus'u 2-1 yendi.

Serie A'da lider Juventus, Napoli deplasmanında kaybetti, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında Napoli, konuk ettiği lig lideri Juventus'u 2-1 yendi.

Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan haftanın kapanış maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.


İkinci yarıda ev sahibi takım, aradığı golü 63. dakikada Piotr Zielinski ile buldu ve 1-0 öne geçti.


86. dakikada Lorenzo Insigne, Napoli adına farkı 2'ye çıkaran gole imzasını attı: 2-0.


90. dakikada, sahneye çıkan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, farkı bire indiren golü atsa da siyah-beyazlı takım için yeterli olmadı.


Napoli deplasmanında 2-1 mağlup olan Juventus, 51 puanla zirvedeki yerini korurken şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi Inter'in puan kaybettiği haftada puan farkını açma fırsatını değerlendiremedi.


Siyah-beyazlıların ligde 5 maçlık galibiyet serisi bu maçla son bulurken Juventus, bu sezondaki ikinci yenilgisini yine bir deplasman mücadelesinde almış oldu. Siyah-beyazlı takım, ligde en son 15. haftada Lazio'ya deplasmanda boyun eğmişti.

Büyük umutlarla girdiği sezonda inişli-çıkışlı performansıyla dikkati çeken Napoli ise evinde 6 maç aradan sonra galip gelirken ligde son 3 haftadır süren mağlubiyet serisini de Juventus maçındaki galibiyetle sonlandırdı.


Juventus galibiyetiyle Napoli, puanını 27'ye yükselterek, puan tablosunda 10. sıraya çıktı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Shaquille O'Neal'dan Kobe Bryant paylaşımı: Acımı anlatacak kelime yok
Kobe Bryant son tweetini, Lebron James'e attı: Sana büyük saygı duyuyorum Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazadan ilk kareler geldi Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce Twitter'da yazdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 02:35:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serie A'da lider Juventus, Napoli deplasmanında kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]